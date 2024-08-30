- Шолц выступает за Войдека <unk> СДПГ разгорает огненную предвыборную кампанию

Канцлер Олаф Шольц выразил поддержку Диетмару Вайдке, министр-президенту Бранденбурга, укрепив его избирательную кампанию. "Диетмар Вайдке - исключительный министр-президент, и он получит сильный мандат, который позволит ему сформировать следующее правительство в Бранденбурге", - сказал Шольц в интервью Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) и Deutsche Presse-Agentur. Шольц, чей федеральный избирательный округ находится в Потсдаме, изначально должен был выступить на летнем фестивале СДПГ, но вместо этого агитировал в Саксонии.

Главный администратор Бранденбурга Вайдке ранее выразил желание избегать кампаний с высокопоставленными фигурами из Берлина. СДПГ в настоящее время имеет 15% на национальном уровне, а опрос показывает 20% в Бранденбурге - позади АФД с 24%.

На летнем фестивале Вайдке и Шольц коротко поговорили об предстоящей избирательной гонке, прежде чем Вайдке ушел, похлопав Шольца по спине. Многие гости сфотографировались с Шольцем и поговорили с ним на мероприятии.

Вайдке против опросов

За три недели до выборов Вайдке сделал борьбу с правыми своей основной кампанейной темой. "Мы никогда не должны позволить фашизму, праворадикализму и враждебности к людям стать доктриной этого государства снова", - сказал он на митинге. "Чтобы предотвратить появление неприглядных коричневых пятен на флаге Бранденбурга, моя главная цель, дорогие коллеги, - это моя главная цель".

Политик СДПГ выразил оптимизм. "Мы едины, мы решительны, и мы выиграем эти выборы в земле 22 сентября - вот мое обещание вам", - заявил он. Будущее Вайдке как политика связано с победой его СДПГ, которая руководит Бранденбургом с 1990 года с разными партнерами, а Вайдке является министр-президентом с 2013 года.

Вайдке подчеркнул, что Бранденбург снова стал землей иммиграции благодаря открытости, толерантности, свободе и демократии, что привело к значительному экономическому росту. "Другого пути для этой земли нет", - заявил он. Он резко критиковал АФД. "Это люди, которые хотят исключать, это люди, которые не предлагают альтернативу, а приносят упадок для нашей земли".

Вайдке также получил поддержку от премьер-министра Саарланда и партийного коллеги Анке Рехлингер, которая пожелала ему "удачи". "Не о чем жаловаться, нужно действовать. Диетмар - это человек, который действует", - сказала Рехлингер.

Юные союзы Бранденбурга (ЮС) шутливо обратились к Шольцу и Вайдке, разместив восемь плакатов с их изображениями в Потсдаме, как они заявили. На плакатах было написано: "Два сильных голоса за Бранденбург - голосование за Вайдке означает голосование за Шольца". СДПГ подчеркнула, что ХДС не соблюдает законодательные нормы, так как ЮС использовал логотип СДПГ без явного разрешения.

Неожиданный гость на мероприятии: политик ХДС и бывший президент Бундестага Рыта Сюссмут

Неожиданным гостем на мероприятии стала политик ХДС и бывший президент Бундестага Рыта Сюссмут, которая лично поддержала Вайдке в его кампании. "Важно, чтобы демократические партии объединились", - сказала 87-летняя женщина. Ее спросили, знала ли лидер ХДС Фридрих Мерц о ее поддержке политика СДПГ, на что она ответила: "Нет".

Поддержка канцлера Шольца считается значительным стимулом для избирательной кампании Вайдке в Бранденбурге. Несмотря на то, что он отстает от АФД в опросах, Вайдке остается оптимистичным в отношении предстоящих выборов, сосредоточившись на борьбе с праворадикализмом и продвижении Бранденбурга как земли иммиграции.

Читайте также: