Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиБудущее

Шолц выступает за усиление усилий по цифровому исследованию

Чтобы сохранить конкурентоспособное глобальное положение, согласно словам канцлера, Германия сталкивается со множеством сложностей. Он погружается в цифровые ландшафты в Институте Хассо Платтнера.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута

- Шолц выступает за усиление усилий по цифровому исследованию

Канцлер Олаф Шольц, представляющий СДПГ, выступает за расширение цифровых инноваций и прогресса. "Нам нужно создать благоприятную среду для этого в различных местах по всей Германии", - заявил Шольц во время своего визита в Институт им. Хассо Платтнера (HPI) в Потсдаме, его избирательном округе. Он подчеркнул важность сохранения инженерного, технологического и научного превосходства Германии для будущих поколений.

Для этого Шольц выступает за открытый подход: "Это лучше всего достигается через открытость, глубоко укорененную в нашей общественной этике".

Подчеркивая свою видение глобальной конкурентоспособности Германии, Шольц сказал: "Цифровое будущее Германии многообещающе. Это источник мотивации и может способствовать более гармоничному существованию среди нас". Однако он подчеркнул: "Это может произойти только если мы сами будем водить эти инициативы".

Представитель СДПГ подчеркнул важность обширного обучения, исследований и научных изысканий, сказав: "Вот где все происходит здесь, в этом институте". Увидев энтузиазм сотрудников и исследователей, он выразил уверенность в будущем Германии.

Затем Шольц надел гарнитуру виртуальной реальности (VR), что позволило ему перемещаться по искусственным средам. В этот раз он виртуально исследует Зальцбургский фестиваль. Он нашел опыт приятным, сказав: "Здесь можно было бы провести вечер", - а затем добавил: "И, возможно, выпить бокал вина потом".

Адвокатура Шольца за цифровые инновации также включает в себя фокус на обеспечении многообещающего цифрового будущего для Германии. По словам Шольца, это будущее требует коллективных усилий и инициативы от народа нации.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Район Берлин-Митте разрешает демонтаж сооружений в Берлине-Митте.
Федеральные земли Германии

Район Берлин-Митте разрешает демонтаж сооружений в Берлине-Митте.

Старший жилой район в Берлине-Миเต находится под снос, освобождая место для свежего строительного проекта. Этот вопрос вызвал жаркие дебаты в течение достаточно долгого времени. В последнее время от правительственных органов появилось решение.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Период протеста и публичная демонстрация против соглашения MSC
Федеральные земли Германии

Период протеста и публичная демонстрация против соглашения MSC

4 сентября парламентским альянсом красных и зелёных принято решение permettre судновладельческой компании MSC интегрироваться в бизнес логистики порта HHLA, оператором которого является MSC. Капитаны Mobility и профсоюз Вер.ди снова выступили за общественные демонстрации.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Останки Лемке выставлены среди свечей и цветов.
Федеральные земли Германии

Прощальное мероприятие с Вилли Лемке с участием многих известных личностей во время похоронного служения

Кёльнский собор был полностью заполнен. Более тысячи человек приняли участие в прощальном мероприятии Вилли Лемке, на котором присутствовали многочисленные знаменитые личности.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Лица, имеющие действительные документы для путешествий, имеют право посещать многие страны.
Федеральные земли Германии

В Гамбурге проживает около 6000 человек афганского происхождения, имеющих немецкое гражданство.

Беженцы, зарегистрированные в Германии, имеют право путешествовать в другие страны при наличии разрешения на поездку, хотя посещения их родной страны могут представлять собой вызов. Многие люди носят такое разрешение в Гамбурге.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Район Берлин-Митте разрешает демонтаж сооружений в Берлине-Митте.
Федеральные земли Германии

Район Берлин-Митте разрешает демонтаж сооружений в Берлине-Митте.

Старший жилой район в Берлине-Миเต находится под снос, освобождая место для свежего строительного проекта. Этот вопрос вызвал жаркие дебаты в течение достаточно долгого времени. В последнее время от правительственных органов появилось решение.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Период протеста и публичная демонстрация против соглашения MSC
Федеральные земли Германии

Период протеста и публичная демонстрация против соглашения MSC

4 сентября парламентским альянсом красных и зелёных принято решение permettre судновладельческой компании MSC интегрироваться в бизнес логистики порта HHLA, оператором которого является MSC. Капитаны Mobility и профсоюз Вер.ди снова выступили за общественные демонстрации.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Останки Лемке выставлены среди свечей и цветов.
Федеральные земли Германии

Прощальное мероприятие с Вилли Лемке с участием многих известных личностей во время похоронного служения

Кёльнский собор был полностью заполнен. Более тысячи человек приняли участие в прощальном мероприятии Вилли Лемке, на котором присутствовали многочисленные знаменитые личности.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно