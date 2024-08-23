- Шолц выступает за усиление усилий по цифровому исследованию

Канцлер Олаф Шольц, представляющий СДПГ, выступает за расширение цифровых инноваций и прогресса. "Нам нужно создать благоприятную среду для этого в различных местах по всей Германии", - заявил Шольц во время своего визита в Институт им. Хассо Платтнера (HPI) в Потсдаме, его избирательном округе. Он подчеркнул важность сохранения инженерного, технологического и научного превосходства Германии для будущих поколений.

Для этого Шольц выступает за открытый подход: "Это лучше всего достигается через открытость, глубоко укорененную в нашей общественной этике".

Подчеркивая свою видение глобальной конкурентоспособности Германии, Шольц сказал: "Цифровое будущее Германии многообещающе. Это источник мотивации и может способствовать более гармоничному существованию среди нас". Однако он подчеркнул: "Это может произойти только если мы сами будем водить эти инициативы".

Представитель СДПГ подчеркнул важность обширного обучения, исследований и научных изысканий, сказав: "Вот где все происходит здесь, в этом институте". Увидев энтузиазм сотрудников и исследователей, он выразил уверенность в будущем Германии.

Затем Шольц надел гарнитуру виртуальной реальности (VR), что позволило ему перемещаться по искусственным средам. В этот раз он виртуально исследует Зальцбургский фестиваль. Он нашел опыт приятным, сказав: "Здесь можно было бы провести вечер", - а затем добавил: "И, возможно, выпить бокал вина потом".

Адвокатура Шольца за цифровые инновации также включает в себя фокус на обеспечении многообещающего цифрового будущего для Германии. По словам Шольца, это будущее требует коллективных усилий и инициативы от народа нации.

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