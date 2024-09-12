Шолц выступает за то, чтобы демократии добывали сырье, такое как литий, непосредственно.

Канцлер Германии Олаф Шольц призывает демократические страны усилить собственные усилия по добыче минералов. На выступлении перед химической ассоциацией VCI в Берлине Шольц призвал к этому, чтобы снизить зависимость от импорта из авторитарных режимов. Он подчеркнул: "Мы можем справиться с этим ответственно", признавая протестные движения в разных странах. Упоминая добычу лития в Саксонии или долине Рейна, Шольц предложил: "Мы должны облегчить это также в Португалии и стимулировать прогресс там". Как канцлер Германии, Шольц выразил свою поддержку.

В разгар антидобычных демонстраций в Сербии Шольц заверил президента Сербии Александра Вучича о помощи во время телефонного звонка. Литий необходим для производства батарей, и Германия и ЕС планируют снизить зависимость от дальнейшей обработки в Китае. Сербия стремится стать европейским центром по добыче лития и производству батарей, но экологические активисты решительно против этого плана.

Узнавая стратегическое значение лития для производства батарей, Шольц предложил расширить собственные усилия Германии по добыче лития, в том числе потенциальные места в Саксонии или долине Рейна, чтобы снизить зависимость от импорта. В свете производства сырья важно, чтобы демократические страны усилили свои способности по добыче минералов.

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