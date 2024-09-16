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Шолц выступает за обеспечение основных ресурсов в Узбекистане для Германии.

 and  Ann Bradley
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Шолц выступает за обеспечение основных ресурсов в Узбекистане для Германии.

Германия прилагает усилия для снижения зависимости от импорта сырья из Китая и России. Для достижения этой цели канцлер Шольц посещает Центральную Азию вместе с видными немецкими бизнесменами. Кроме того, Германия надеется получить полезные предложения по поводу дефицита квалифицированных рабочих.

Германия и Узбекистан стремятся укрепить сотрудничество в сфере сырьевых материалов. На экономическом форуме в Самарканде федеральный канцлер Олаф Шольц заявил: "Мы хотим совместно использовать и развивать возможности, доступные в сырьевых материалах здесь". Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также подчеркнул желание сотрудничать, в частности, в области добычи стратегически важных сырьевых материалов, которые затем будут перерабатываться в Узбекистане и экспортироваться.

Германия стремится повысить свою самостоятельность из-за торговых споров и геополитической напряженности с такими странами, как Китай и Россия. Мирзиёев упомянул, что они хотят сотрудничать в секторах, таких как химическая промышленность и энергетика. Он считает экономическое сотрудничество между двумя странами "приоритетом номер один" и вел переговоры с руководителями немецких компаний, сопровождающими Шольца в его трехдневном турне по Центральной Азии.

Предложения о сотрудничестве от Мирзиёева включают проекты немецких компаний, таких как Aurubis, Siemens Energy и Knauf Building Materials. Кроме того, немецкие компании, такие как Papenburg, строят дороги в Узбекистане, а немецкие железные дороги активны в стране. В воскресенье Германия и Узбекистан подписали партнерское соглашение, направленное на облегчение миграции и обучение рабочих для Германии.

Например, Aurubis заинтересован в получении меди из Узбекистана, но высокие транспортные расходы представляют собой проблему. Ведутся переговоры о возможной поддержке правительства в области транспорта и строительстве медного завода с использованием немецкой технологии с AGMK, государственной компанией Узбекистана. Компания Linde также ведет переговоры о крупном производстве метанола в Узбекистане, которое, если оно будет успешным, станет проектом стоимостью несколько миллиардов долларов.

Недавно бизнес выразил обеспокоенность по поводу возрождения авторитарных тенденций в Узбекистане и влияния президента на частный сектор. Несмотря на эти вызовы, перспективы экономического развития с Узбекистаном, самой населенной страной Центральной Азии, многообещающие.

Немецкие экспорты в Узбекистан упали до примерно одного миллиарда евро в 2023 году, а импорт также снизился до около 76 миллионов евро. Разница в процветании огромна; в то время как экономическое выступление на душу населения в Германии составляло примерно 52 000 долларов в 2023 году, согласно Федеральному статистическому управлению, значение Узбекистана составляло всего 2 325 долларов. Шольц затем направился в Казахстан.

Германия и Узбекистан признают важность укрепления своего партнерства в сфере сырьевых материалов, отражая заявления Шольца во время его визита в Центральную Азию. Потенциал для сотрудничества в секторах, таких как химическая промышленность и энергетика, значителен, поскольку президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев считает это приоритетом.

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