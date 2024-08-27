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Федеральные земли ГерманииНовостиФДП

Шолц выражает готовность к сотрудничеству с Мерцем по вопросам иммиграции.

Лидер ХДС Фридрих Мерц предложил сотрудничать с канцлером без Зеленых или СВП и выступает за смену миграционной политики. Такие взгляды сейчас высказываются в ходе избирательной кампании в Тюрингии.

 and  Anthony Ross
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- Шолц выражает готовность к сотрудничеству с Мерцем по вопросам иммиграции.

Оlaf Шольц, канцлер от СДПГ, выразил заинтересованность в сотрудничестве с Фридрихом Мерцем, лидером фракции Союза в парламенте, в вопросе иммиграции. Шольц принял предложение Мерца о сотрудничестве в снижении нелегальной иммиграции во время митинга в Йене. Ранее Мерц предложил сдвинуть политику иммиграции Шольцу, даже без поддержки партнеров по коалиции. Мерц и Шольц провели переговоры в канцелярии утром, сосредоточившись на последствиях инцидента с ножевым ранением в Солингене.

Канцлер подчеркнул важность сотрудничества между правительством и оппозицией. "Мы обязательно воспользуемся этим, чтобы вместе разработать лучшие правила для Германии", - заявил он.

Однако он также подчеркнул необходимость придерживаться основных демократических принципов и формировать страну в соответствии с ними. "Наши международные соглашения важны. Правила ЕС применяются. То, что диктует наша Конституция, применяется. И всегда приветствуются практические предложения", - добавил он.

В Солингене якобы произошло исламистское нападение, в результате которого мужчина зарезал трех человек и ранил восемь других на городском фестивале в пятницу вечером. Главным подозреваемым является 26-летний сириец Исса аль-Х., который находится в заключении. Федеральная прокуратура рассматривает несколько обвинений против него, в том числе убийство и подозрение в членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ). ИГ взяло на себя ответственность за нападение и выпустило видео, на котором замаскированный мужчина, которого считают виновником. Подозреваемого не удалось депортировать в Болгарию в прошлом году.

ФДП, будучи важной оппозиционной партией, может сыграть значительную роль в этом сотрудничестве по вопросам иммиграции, совпадая с фокусом Шольца на соблюдение демократических принципов и укрепление правил.

Во время переговоров в канцелярии Мерц и Шольц могут рассмотреть возможность вовлечения ФДП в свои дискуссии, учитывая их экспертизу и политическую позицию по вопросам иммиграционной политики.

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