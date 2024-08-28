- Шолц раскрыл планы диалога с политическими соперниками

После летального ножевого инцидента в Золингене канцлер Германии Олаф Шольц объявил о планах провести дискуссии с федеральными землями и союзом по поводу последствий. Министр внутренних дел Нанси Фезер в ближайшее время пригласит глав и заместителей глав конференции министров-президентов, представителей основных оппозиционных партий и соответствующих федеральных министерств на частные и сосредоточенные дискуссии по этому вопросу, как он заявил после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Берлине.

Канцлер Германии Олаф Шольц также упомянул, что Комиссия сыграет важную роль в дискуссиях об aftermath инцидента в Золингене. На встречах представители Комиссии предоставят ценные идеи и предложения для решения проблемы.

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