- Шолц продолжает питать стремления

Обидно слышать, как канцлер Олаф Шольц рассказывает о работе своей коалиции за последние несколько месяцев. Он неоднократно использует слово "трудно", которое политик от СДПГ не может перестать произносить. Даже образование трехпартийного правительства и нынешнее правление, бюджет: "трудно", - говорит канцлер в шоу Sat.1 "Где стоит Германия". Постоянные разногласия отдалили СДП, Зеленых и ФДП.

Разочарование витает в воздухе уже давно. Не только опросы показывают, что большинство избирателей недовольны работой федерального правительства, но и многие в коалиции не верят в продолжение через 13 месяцев до следующих федеральных выборов. Доверие на пределе. Лидер Зеленых ОмидNouripour прямо сказал во время летнего интервью ARD: "Эта коалиция - всего лишь переходный этап после эпохи Меркель".

Шольц говорит о "поле битвы"

"Светофор" как переходный этап - это жесткая оценка, которую Шольц не оставляет без ответа. "Каждое правительство - это правительство перед следующим, а иногда и то же самое, которое следует за ним", - говорит он небрежно. "Светофор" добился многого: скорость модернизации, преодоление энергетического кризиса, поддержка Украины и улучшение позиции бундесвера в обороне. "Но в то же время это правда: все эти многочисленные решения были достигнуты трудно, и всегда нужно опасаться, что somehow дым от поля битвы, так сказать, закрывает то, что действительно происходит", - признает он. "Это, конечно, нехорошо".

Дым, который не рассеивается после переговоров "светофора" - это то, что канцлер, возможно, имеет в виду, комментируя замечания своих партнеров по "светофору". Вместо того чтобы хвалить компромисс, они часто указывают на то, что могло бы быть улучшено.Nouripour говорит о странном удовольствии некоторых людей от конфликта.

Может ли эта коалиция продолжаться?

Кажется, стол перерезан между партнерами по "светофору". Вице-канцлер Роберт Хабек (Зеленые) выразил свое разочарование бюджетом: при бюджете более 450 миллиардов евро не должно быть трудно найти три миллиарда. "Но мы их еще не нашли. Ну, такова жизнь". СДП надеется на реформу бюджетного правила в следующем законодательном периоде без ФДП. В свою очередь, ФДП принимает решения, которые коалиционные партнеры СДП и Зеленые должны найти провокационными. Последний пример: "Будущий план - политика для автомобиля", документ, который хочет вернуть больше машин в городские центры с бесплатной парковкой.

Коалиция не может продолжаться в таком виде, считает эксперт Форса Манфред Гюллер, рассказавший Bild. "Тогда они должны честно закончить эту борьбу".

Призыв: работать вместе

Но Шольц не собирается сдаваться. "Но здесь нужно постараться", - решительно говорит канцлер. В конце концов, речь идет о результатах. Германии придется привыкнуть к тому, что в ближайшем будущем правительства будут формироваться партиями, которые раньше не планировали работать вместе. Фактически, сильные результаты АФД на выборах гарантируют, что партии будут работать вместе чаще, пересекая установленные границы. Это не станет легче, считает канцлер.

Это невысказанный призыв канцлера к своему правительству собраться вместе. Министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДП) согласна с Шольцем. "Наша задача - работать вместе для граждан, извлекать максимальную пользу из коалиции и хорошо работать вместе в оставшиеся полтора года", - сказала она в Ростке. Министр здравоохранения Карл Лаутербах (СДП) не согласился с оценкойNouripour в X: "Анализ неверный", - написал он. "Светофор" работает и в настоящее время ликвидирует огромную задолженность в здравоохранении. Сообщение: в коалиции "светофор" еще есть амбиции.

В СДП резкие заявленияNouripour воспринимаются больше как ранняя избирательная кампания. "Я вижу в этом инициативу Зеленых работать вместе с ХДС в следующей правительственной коалиции", - сказал председатель ЮСО Филипп Турмер в Deutschlandfunk. Коалиция "светофор" должна остаться вместе, потому что все остальное было бы безответственно. Но продолжение коалиции "светофор"? Даже он не считает это реальным.

