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Главные темыНовостиСДПГ

Шолц предполагает, что туман коалиционного соглашения скрывает достижения.

Канцлер Олаф Шольц из партии СДПГ признал, что его коалиция испытывает трудности в своем международном восприятии. Он сказал: 'Жаль, что пыль от разногласий не улеглась, и мы не можем показать результаты наших достижений'. В интервью SAT.1, которое должно быть показано во вторник вечером, он...

 and  Max Becker
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Шолц предполагает, что туман коалиционного соглашения скрывает достижения.

Шольц четко дал понять, что не собирается подбирать слова, как золото. В каком-то смысле каждая администрация символизирует сдвиг: "Каждое правительство является предшественником следующего". Теперь "коалиция Traffic Light" должна взяться за стоящие перед ней задачи. Их цель - "преодолеть существенные препятствия и обеспечить бесперебойную работу для нас". Шольц отмахнулся от критики союза в отношении эффективности "коалиции Traffic Light". После федеральных выборов 2017 года CDU/CSU, Зеленые и FDP пытались сформировать коалицию, но это не удалось. "Коалиция Ямайка так и не состоялась".

СПД, будучи ключевым компонентом "коалиции Traffic Light", стремится решить стоящие перед ним проблемы. Несмотря на прошлую попытку CDU/CSU, Зеленых и FDP сформировать коалицию под названием "коалиция Ямайка", которая не состоялась в 2017 году, Шольц и его СПД теперь возглавляют эту новую коалицию.

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