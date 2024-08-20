Шолц поклялся быть рядом с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг утверждения о планах Германии сократить помощь Украине, которая в настоящее время подвергается нападению России. Он сделал это заявление во время специального выпуска Sat.1 под названием "Где стоит Германия?". Он выразил удивление текущим состоянием дискуссий.

Германия выделила proyected военную помощь в размере четырех миллиардов евро на следующий год, что является самым большим среди всех европейских стран. Кроме того, Украина получит кредит в размере 50 миллиардов евро от стран G7, проценты по которому будут покрываться за счет доходов от замороженных активов российского правительства.

С этими ресурсами Украина сможет самостоятельно приобретать необходимые средства обороны,according to Scholz. Этот конкретный метод еще не получил международного одобрения. Однако Шольц был ясен: "Нет никакой двусмысленности по этому вопросу".

Несмотря на продолжающуюся войну Украины с Россией, Германия подтвердила свою приверженность финансовой поддержке Украины. Германия планирует предоставить военную помощь в размере четырех миллиардов евро на следующий год и ожидает, что страны G7 предоставят Украине кредит в размере 50 миллиардов евро, проценты по которому будут покрываться за счет замороженных активов.

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