Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВойна на Украине

Шолц поклялся быть рядом с Украиной

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
В последнее время операции внутри коалиционного правительства могли быть менее заметными, как...
В последнее время операции внутри коалиционного правительства могли быть менее заметными, как предлагал канцлер.

Шолц поклялся быть рядом с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг утверждения о планах Германии сократить помощь Украине, которая в настоящее время подвергается нападению России. Он сделал это заявление во время специального выпуска Sat.1 под названием "Где стоит Германия?". Он выразил удивление текущим состоянием дискуссий.

Германия выделила proyected военную помощь в размере четырех миллиардов евро на следующий год, что является самым большим среди всех европейских стран. Кроме того, Украина получит кредит в размере 50 миллиардов евро от стран G7, проценты по которому будут покрываться за счет доходов от замороженных активов российского правительства.

С этими ресурсами Украина сможет самостоятельно приобретать необходимые средства обороны,according to Scholz. Этот конкретный метод еще не получил международного одобрения. Однако Шольц был ясен: "Нет никакой двусмысленности по этому вопросу".

Несмотря на продолжающуюся войну Украины с Россией, Германия подтвердила свою приверженность финансовой поддержке Украины. Германия планирует предоставить военную помощь в размере четырех миллиардов евро на следующий год и ожидает, что страны G7 предоставят Украине кредит в размере 50 миллиардов евро, проценты по которому будут покрываться за счет замороженных активов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Во время военного parada в Кабуле, Afghanistan, бороды сотрудников безопасности, которые являются...
Политика

Талибы выселили 281 сотрудника службы безопасности без волос на лице.

Талибы выселили 281 сотрудника службы безопасности без волос на лице. Министерство морали и аморали Афганистана, группа, связанная со строгими исламскими талибами, вызвала немало шума. Они уволили 281 сотрудника службы безопасности за отказ отращивать бороды в соответствии с их правилами. В прошлом году, по данным ministry, было задержано около 13 000

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Мосфильм Православное церковное руководство осуждает предложенный запрет церкви в Украине как...
Политика

Руководство Московской православной церкви осуждает предложенный запрет церкви в Украине как незаконный.

Руководство Московской православной церкви осуждает предложенный запрет церкви в Украине как незаконный. Русская Православная Церковь осудила принятый украинским парламентом закон, запрещающий деятельность Украинской Православной Церкви, тесно связанной с Россией. По словам Владимира Легойды, официального представителя церкви, в Telegram: "это действие незаконно и представляет собой массовое нарушение принципов религиозной свободы

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Тёмные, плотные облака удушливого чёрного дыма поднимались со складского комплекса, уловимые даже с...
Политика

17:36 Россия строит второй мост, проходящий вдоль Крымского моста?

17:36 Россия строит второй мост, проходящий вдоль Крымского моста? Спутниковые снимки указывают на то, что Россия строит второй мост рядом с 19-километровым Керченским мостом, соединяющим материковую часть России с Крымом. Онлайн-платформа "Українська Правда" сообщает о продолжающемся "параллельном строительстве", которое, похоже, является мостом. ntv.de подтверждает

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Стремились помешать выступлениям Тейлор Свифт: усиленные меры безопасности на концерте Coldplay в Вене
Главные темы

Стремились помешать выступлениям Тейлор Свифт: усиленные меры безопасности на концерте Coldplay в Вене

Усилены меры безопасности на концертах Coldplay в Вене, что végétation последствием отмены шоу Тейлор Свифт из-за угрозы extranet джиPaid stepwise. Австрийские власти объявили, что более 600 сотрудников правоохранительных органов, tanto в штатском, как и в униформе, будут находиться на четырех...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Город успешно сдерживает коммерческую деятельность.
Федеральные земли Германии

Город успешно сдерживает коммерческую деятельность.

ВiblesCopyxim.aя народная встреча в районе Нижняя Саксония близится к завершению. город Векта доволен нынешней версией ярмарки Stoppelmarket.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Встреча на преддверье: Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка, встречается с...
Экономика

Это равносильно тому, что доминирующие финансисты ходят по прерии, пользуясь нашими финансовыми ресурсами.

Богатые individuals рассматривают Джексон-Хох в Вайоминге как футбольные фанаты и Уэмбли: оно служит местом, где принимаются важные решения - и в этом потребуется обновление.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Комфортные, устойчивые к воде и высококачественные по звучанию должны быть основными...
Культура

Эти модели демонстрируют пригодность для спортивных занятий.

Музыка и спорт тесно переплетены для многих людей. Возникает вопрос: Какие наушники обеспечивают лучшее качество звука и идеальную посадку?

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно