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ПолитикаНовостиЛица, ищущие убежища

Шолц отстаивает основное право на убежище для отдельных лиц

 and  Grigoriy Williams
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Шольц и Мерц провели встречу в понедельник, чтобы рассмотреть последствия инцидента в Шимлангене.
Шольц и Мерц провели встречу в понедельник, чтобы рассмотреть последствия инцидента в Шимлангене.

Шолц отстаивает основное право на убежище для отдельных лиц

В Германии твердо установлен принцип индивидуального убежища. Несмотря на это, Фридрих Мерц выступает за прекращение приема лиц из Сирии и Афганистана, стремясь реализовать это изменение "на практике" без изменения Основного закона. СДПГ и "Зеленые" выразили неодобрение, в то время как FDP склоняется к предложениям Мерца.

Канцлер Олаф Шольц не намерен вмешиваться в принцип индивидуального убежища. В интервью ZDF Шольц заявил: "Принцип индивидуального убежища остается в силе. Он закреплен в нашем Основном законе, и никто не будет его оспаривать с моей поддержкой". Это заявление последовало через несколько часов после встречи с лидером ХДС Фридрихом Мерцем.

После исламистской атаки в Солingen, в результате которой погибли трое человек, Мерц призвал полностью приостановить прием беженцев из Сирии и Афганистана. Позже он назвал это "фактическим прекращением". Мерц представил свой план реформирования миграционной политики Шольцу, предложив сотрудничество, даже если это означает действовать без коалиционных партнеров, таких как "Зеленые" и FDP, что можно интерпретировать как призыв к распаду коалиции.

Политик СДПГ Дирк Визе выразил обеспокоенность призывом Мерца к распаду коалиции, заявив газетам Funke Media Group: "Эта страна известна своей способностью преодолевать трудные времена, когда правительство и оппозиция преодолевают партийные линии. Но это должно делаться серьезно. Призыв к распаду коалиции, скорее всего, связан с предстоящими выборами в воскресенье. Я глубоко сожалею об этом". Выборы были запланированы на воскресенье в Саксонии и Тюрингии.

Лидер FDP выразил поддержку предложениям

Лидер FDP Кристиан Линдер показал поддержку предложениям Мерца, заявив "Бильду": "FDP открыт для межпартийных инициатив по реализации реализма в миграционной политике как на федеральном, так и на уровне земель. Предложения Мерца по миграции в основном совпадают с предложениями FDP". Линдер также предложил сократить социальные пособия для Dublin-беженцев в Германии, таких как подозреваемый в нападении в Солingen, чтобы они могли переехать в ответственную страну ЕС.

Лидер фракции "Зеленых" Бритта Хассельманн заявила: "Все демократические партии несут ответственность за борьбу с опасностями исламского терроризма, как на федеральном, так и на уровне земель". Она выступает за целенаправленные меры и реалистичные решения, добавив: "Речь не идет о личном профилировании", не mencionando a Merz específicamente.

Мерц: нет призыва к изменению Основного закона

Мерц обосновал свое предложение о прекращении приема беженцев из Сирии и Афганистана в принципе, теперь выступая только за "фактическое прекращение", которое его предложения приведут к. Четырехстраничный документ "Вопросы и ответы", отправленный членам федерального совета его партии после встречи с Шольцем, гласил: "Мы не требуем изменения закона об убежище в Основном законе".

Предложение Мерца о прекращении приема беженцев вызвало вопросы внутри его партии о том, как это можно осуществить юридически. Мерц впервые выдвинул это требование вскоре после нападения в Солingen, когда 26-летний сириец, ныне под стражей, подозревался в совершении нападения. Федеральная прокуратура расследует его по обвинению в убийстве и членстве в террористической организации "Исламское государство", взявшей на себя ответственность за нападение. Изначально предполагалось, что подозреваемого депортируют в Болгарию, но этого не произошло.

Несмотря на призыв Мерца к прекращению приема беженцев из Сирии и Афганистана, Олаф Шольц еще раз подтвердил принцип индивидуального убежища, заявив, что он остается в силе и закреплен в их Основном законе. В ответ на предложение Мерца лидер FDP Кристиан Линдер выразил поддержку, предложив сократить социальные пособия для Dublin-беженцев и позволить им переехать в ответственную страну ЕС.

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