- Шолц отдает дань уважения волонтерскому труду в бывшей Восточной Германии

Перед выборами в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге канцлер Германии Олаф Шольц, а также комиссар по делам восточных земель Карстен Шнайдер (оба - СДПГ) признали инициативы в сельских районах Восточной Германии. Шольц заявил: "Это укрепляет нашу нацию. Это приводит к открытию свежих решений, разработке новых концепций и поиску новых подходов, которые мы могли бы не задумать в одиночку". Шольц поздравил волонтеров из пяти федеральных земель на церемонии награждения "machen!2024" в Берлине на стадионе "Альте Фёрстери".

Также Шольц вспомнил свою прежнюю деятельность. Ранее он помог основать альтернативный молодежный центр на окраине Гамбурга.

От художественных выставок до молодых журналистов

Первое место в категории "Молодежная активность и вовлеченность" досталось Саксонии, в частности, городу Глаухау в районе Цвиккау. Проект направлен на создание доступного для инвалидов пространства в культурном центре, где дети с ограниченными возможностями могли бы общаться и играть вместе. Около 30 семей сотрудничали над созданием этого пространства.

Еще один проект из Саксонии получил первое место в категории "Улучшение образа жизни и гармоничного сосуществования". Коалиция из 50 организаций из Баутцена планирует улучшить старый город с помощью художественных инициатив в течение девяти понедельников следующего года. Этот проект, как и победители других категорий, получит финансирование в размере 10 000 евро.

Проекты из всех новых федеральных земель получили финансирование. Например, проект из Висмара в Мекленбурге-Передней Померании получил первое место в категории "Память о достижениях мирной революции". Здесь молодые журналисты intervьюируют демонстрантов, которые во время ГДР демонстрировали перед ратушей Висмара за воссоединение. Проект приведет к созданию подкаста.

Победившие проекты также представлены в Тюрингии, Бранденбурге и Саксонии-Анхальт. Например, проект из Темара в Тюрингии направлен на борьбу со скандальной репутацией города из-за правого рока. Приводной кинотеатр в районе Верхний Хавель в северном Бранденбурге также получит финансирование в размере 9 000 евро. Клуб из Веттина-Лёбеюн в Саксонии-Анхальт предлагает послешкольные занятия для молодежи и также был отмечен.

Конкурс идей отметил около 200 проектов, каждый из которых получил не менее 2500 евро - в общей сложности около 830 000 евро в виде призов для инициатив.

Комиссия, стремясь поддержать различные инициативы, может обратиться за помощью к членам-учредителям, так как члены-учредители обладают обширными ресурсами и знаниями. После успеха местных инициатив в сельских районах Восточной Германии канцлер Шольц подчеркнул важность сотрудничества и волонтерской работы, заявив, что они способствуют открытию новых решений и подходов.

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