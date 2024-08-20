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Федеральные земли ГерманииНовостиРакета средней дальности

Шолц оправдывает размещение ракетных систем в Германии

Вопрос о войне и мире играет существенную роль в предвыборной кампании в Остдеутшланде. Канцлер Олаф Шольц повторяет свою позицию по данному вопросу.

 and  Ann Bradley
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В ходе своего визита в Дрезден федеральный канцлер Олаф Шольц гарантировал развертывание ракет на...
В ходе своего визита в Дрезден федеральный канцлер Олаф Шольц гарантировал развертывание ракет на территории Германии.

- Шолц оправдывает размещение ракетных систем в Германии

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) считает размещение американских ракет средней дальности в Германии средством сохранения мира. В соответствии со стратегией безопасности правительства, "нам нужны такие оружия, чтобы предотвратить войну, так как она не должна произойти", - заявил он во время визита в штаб-квартиру СДПГ в Дрездене. Все должны понимать, что цена нападения будет высока. Следовательно, военная готовность должна быть соответствующей. Существует угроза ракет со стороны России. Все должно быть сделано для защиты населения.

Шольц отметил, что Германия не может защитить себя от воздушных атак уже несколько десятилетий. Это была серьезная ошибка. "Теперь мы это исправим". Одновременно Шольц подчеркнул важность разоружения. Но оно должно быть равномерным. Если кто-то сейчас "укрепляется", он должен также выразить готовность к переговорам об ограничении вооружений.

Опрос института Civey показал, что в последнее время почти половина немцев обеспокоены размещением ракет. Половина немцев боятся эскалации конфликта с Россией, если в Германии будут размещены передовые американские ракеты. Это беспокойство особенно сильно в Восточной Германии. Федеральный канцлер не стал комментировать в Дрездене причины такого мнения.

Шольц защищал свою позицию о дополнительных поставках вооружения Украине. Если не вооружать Украину, страну быстро захватят. Чтобы сохранить возможность мирной Европы, важно, чтобы Украина могла защищаться, и Россия не выиграла войну. Одновременно Шольц открыт для диалога. Он также разговаривал с президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном с начала войны. "Я сделаю это снова, если будет что обсудить".

Шольц предостерег от "размахивания флагом на ветру" при обсуждении войны и мира. Люди могут доверять ему. "Моя стабильность присутствует. Я не поддаюсь ни на что. Чтобы сохранить мир и безопасность в Европе, мы должны поддерживать Украину". Также важно тщательно обдумывать все шаги. Это включает в себя усиление НАТО. Приведение двух процентов ВВП к обороне - это серьезное начинание. Но мы останемся приверженными.

Шольц охарактеризовал военную операцию Украины в российском регионе Курск как "ограниченную операцию". Она была спланирована тайно и не координировалась с партнерами Украины. Однако окончательного суждения сделать нельзя.

Решение о развертывании ракет средней дальности в Германии, предложенное канцлером Шольцем, направлено на сдерживание потенциальных угроз и сохранение мира. Такая позиция вызвала опасения у некоторых немцев, почти половина из которых боятся эскалации, если в стране будут размещены передовые американские ракеты, особенно в Восточной Германии.

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