- Шолц критикует Мерца, заявив: "Лидерство существенно различается"

Канцлер Олаф Шольц напрямую и страстно упрекнул главу ХДС Фридриха Мерца за отмену дискуссий по миграции с коалицией "траffic light". На летнем приеме прогрессивных социал-демократов "Зейхеймер Круг" в Берлине канцлер обвинил лидера верхушки Союза в неответственном поведении и плохом руководстве.

"Это решение было предопределено. И это позор для тех, кто в этом участвует", - заявил Шольц присутствующим. "Руководство требует честности, порядочности и стойкости перед лицом этой страны. Не мелкие интриги и провинциальные театральные представления", - сказал Шольц.

Руководство заключается в твердости, добавил он. "И руководство требует способности идти на уступки. Но нужно иметь желание это делать", - подчеркнул Шольц.

Лидер Союза Фридрих Мерц заявил, что переговоры с администрацией "траffic light" оказались безрезультатными. По его словам, коалиция не может добиться отказов во въезде по всей стране. "Поэтому попытка найти общий путь провалилась", - заключил он.

"Кардинальный поворот" в миграционной политике

Федеральное правительство теперь будет продвигать свою позицию, заявил канцлер. "Мы запустили существенное изменение в эффективном управлении нелегальной миграцией в Германии. И это было правильно". Это подтверждается снижением числа нелегальных въездов и значительным увеличением депортаций.

Шольц упомянул о плане безопасности, согласованном коалицией "траffic light" после ножевого нападения в Сольingen, который впервые будет обсуждаться в бундестаге в четверг. Он включает в себя меры по усилению депортации отказавших в убежище, более решительные действия по борьбе с исламским терроризмом и ужесточение оружия. "Мы действуем, а не просто говорим", - подчеркнул глава правительства.

В среду состоится прямое обсуждение между Мерцем и Шольцем в бундестаге. В общем обсуждении в рамках бюджетных дискуссий первым выступит лидер крупнейшей фракции оппозиции, то есть Мерц, а затем канцлер.

Несмотря на продолжающиеся tensions между канцлером Олафом Шольцем и главой ХДС Фридрихом Мерцем, Германия остается приверженной решению миграционных вопросов. Страна продолжает придерживаться стратегического подхода, сочетая решительные действия с необходимыми уступками.

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