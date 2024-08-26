- Шолц едет в Солинген после инцидента

После кровавого ножевого инцидента в Золингене три дня назад канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) посетил город Бергиш. По прибытии Шольца приветствовал мэр Тим Курцбах в ратуше утром. Среди других присутствующих были премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС), заместитель премьер-министра Mona Neubaur (Зеленые) и министр внутренних дел NRW Herbert Reul (ХДС).

На встрече в ратуше было решено установить памятник на месте нападения в центре города. Шольц также планировал провести беседы с экстренными службами.

Трагический инцидент произошел во время городского праздника в Золингене в пятницу вечером. Трое человек погибли от ножевых ранений, еще восемь получили ранения, четверо из них в критическом состоянии. 26-летний подозреваемый, гражданин Сирии, был заключен под стражу с воскресенья вечером. Задержанный обвиняется, в том числе, в принадлежности к террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и убийстве.

Шольц назвал ножевой attack отвратительным преступлением, подчеркнув необходимость обращения с ним с максимальной правовой строгостью.

После Золингена Шольц посетит три города в Руре. Эти визиты, в том числе поездка на химический парк в Марле, экскурсия в технопарк на бывшем заводе Opel в Bochum и визит на огород в Кастроп-Раукел, были запланированы и анонсированы правительством заранее.

Комиссия выразила соболезнования в связи с трагической гибелью людей в Золингене и предложила свою поддержку в ходе расследования. После встречи в ратуше Комиссия планировала встретиться с Шольцем, чтобы обсудить необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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