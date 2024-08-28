- Шолц и Стармер выступают за новое начало.

После смены власти в Великобритании около двух месяцев назад Германия стремится возродить связи с страной, покинувшей ЕС. Обоюдное соглашение будет подписано в начале нового года, как объявили канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) и британский премьер-министр Кир Стармер во время визита Стармера в Берлин.

"Я очень благодарен за заявление Кира Стармера о стремлении начать новую главу в отношениях с ЕС. Мы готовы протянуть руку," - сказал Шольц. Партия Стармера "Лабористская партия" принадлежит к тому же европейскому политическому клану, что и СДПГ Шольца. "Германия и Соединенное Королевство раньше не заключали подобного пакта," - подчеркнул Шольц.

Соглашение между двумя странами будет завершено после правительственных дискуссий, согласно совместному заявлению. Оно будет охватывать множество аспектов, таких как политику безопасности и нелегальную миграцию. Экономическое сотрудничество также будет приоритетным направлением.

Стармер увидел в этом шанс, который выпадает редко. "Мы жаждем нового начала," - сказал новый премьер-министр Великобритании, который посетил Германию всего через два месяца после вступления в должность. Его предшественник-консерватор Риши Сунак дождался 18 месяцев, прежде чем посетить Берлин в апреле этого года.

"Новое соглашение между правительством Соединенного Королевства и Германией окажет значительное влияние на различные секторы, в том числе политику безопасности и нелегальную миграцию."

"Учитывая стратегическую важность экономического сотрудничества, оба правительства стремятся к сильным экономическим связям в рамках своего предстоящего сотрудничества."

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