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Шолц и Стармер стремятся возродить немецко-британские отношения путем подписания нового договора.

Германия и UK стремятся установить новое основание для своих отношений через договор. Как отметил канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) во время первого визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Берлин в среду, "Мы не удовлетворены promises; мы стремимся установить наши отношения на...

 and  Ann Bradley
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Стамер и Шольц у входа в Берлинскую федеральную канцелярию
Стамер и Шольц у входа в Берлинскую федеральную канцелярию

Шолц и Стармер стремятся возродить немецко-британские отношения путем подписания нового договора.

Одновременно с совместной пресс-конференцией Шольца и Стармера оба правительства выпустили совместное заявление. В нем говорилось, что текущее двустороннее соглашение о сотрудничестве должно быть завершено в начале следующего года. Для этого будут проведены консультации между правительствами. С этим соглашением правительства в Берлине и Лондоне стремятся разрешить "заботы, стоящие перед нашими двумя нациями" и поднять их отношения на более высокий уровень, как указано в заявлении.

На пресс-конференции в канцелярии в Берлине Шольц подчеркнул прочную и долговременную партнерство между Германией и Соединенным Королевством, характеризующуюся общими убеждениями и прочными дружескими отношениями. Он выразил свою приверженность поддержанию этого сотрудничества во благо их народов, Европы и безопасности трансатлантического региона.

В свою очередь, Стармер подчеркнул, что начинается новая эпоха в британско-германских отношениях. Он отметил, что ядро договора - пересмотренное соглашение о обороне. Кроме того, они будут сотрудничать более тесно в таких областях, как борьба с нелегальной иммиграцией и изменение климата.

Шольц прокомментировал, что такого соглашения раньше не было. Приветствуя намерение Стармера возобновить отношения с ЕС, он сказал: "Мы готовы воспользоваться этой возможностью". Он также подчеркнул важность Великобритании как важного игрока в решении основных проблем Европы.

В совместном заявлении было подчеркнуто, что Германия и Соединенное Королевство разделяют глубокую дружбу и общие интересы. В соответствии с заявлением, соглашение отразит их роль как тесно связанных партнеров в Европе с максимально возможным двусторонним сотрудничеством в областях, важных для их граждан.

Заявление четко обозначило "политическое сотрудничество во имя мира и безопасности, рост наших экономик", а также "промышленную трансформацию". Кроме того, Германия и Соединенное Королевство согласились сотрудничать более тесно в борьбе с нерегулярной миграцией и правопорядком. Договор также будет учитывать области, такие как молодежь и образование, энергетическая безопасность, климат и экологическая политика, сотрудничество в области развития, транспорт и технологии, исследования и инновации.

Совместное заявление также подчеркнуло их единство в поддержке Украины, которая в настоящее время подвергается нападению России. В нем говорилось: "Мы решительно настроены на сдерживание более агрессивной России, поддержание нашей поддержки Украины и укрепление европейской обороны". Своим военным сотрудничеством Германия и Соединенное Королевство стремятся гарантировать, что их возможности сдерживания и обороны в Euro-атлантическом регионе останутся убедительными против любой потенциальной угрозы и врага.

По прибытии Стармера Шольц встретил его военными почестями. Ранее британский премьер-министр был принят федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в Шлосс Беллеву. Это был первый визит британского главы правительства в Германию со времени его вступления в должность в начале июля.

После завершения двустороннего соглашения о сотрудничестве в начале нового года оба правительства близко рассмотрят и подпишут контракт. Всеобъемлющий контракт, охватывающий области, такие как оборона, экономика и изменение климата, укрепит прочное партнерство между Германией и Соединенным Королевством.

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