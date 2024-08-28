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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Шолц и Стармер стремятся укрепить свое сотрудничество.

 and  Anne Legman
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Шолц и Стармер стремятся укрепить свое сотрудничество.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассуждает о "единственном шансе в поколение" после объявления соглашения о сотрудничестве между Берлином и Лондоном. К концу года эти две нации планируют укрепить свои связи посредством двустороннего соглашения, охватывающего такие области, как торговля, оборона, миграция, энергетика и изменение климата.

Во время встречи в Берлине канцлер Олаф Шольц и премьер-министр Стармер договорились о расширении сотрудничества в сферах обороны, экономики и борьбы с нелегальной миграцией. Шольц назвал это "уникальной возможностью" для взаимной выгоды, не только для их народов, но и для безопасности Европы и трансатлантического региона.

Вероятность того, что Великобритания вновь присоединится к ЕС или единому рынку и таможенному союзу Европы, была отвергнута премьер-министром Стармером. С другой стороны, Шольц похвалил "близкое и надежное партнерство" между двумя странами.

По словам Шольца, "это сотрудничество будет способствовать нашим народам, на пользу Европы и безопасности трансатлантического региона". Цель состоит в том, чтобы установить новую основу для их отношений в ближайшие месяцы. Шольц подчеркнул, что такое соглашение о сотрудничестве между Германией и Великобританией было бы беспрецедентным. Также планируется проводить регулярные консультации между правительствами этих двух стран.

Стармер уточнил, что у Великобритании нет намерений отменять Брексит или возвращаться в таможенный союз или единый рынок ЕС. Даже молодежная мобильность не рассматривается. Вместо этого он видит "близкие отношения" между двумя странами.

Сотрудничество в области борьбы с нелегальной миграцией является одной из областей, в которой две нации хотят работать более тесно. Шольц и Стармер также выразили свою непрерывную поддержку Украины в ее сопротивлении России. Шольц ожидает быстрой ясности в технических деталях, связанных с помощью G7 для Украины.

Обе стороны призывают к миру в контексте конфликта между ХАМАС и Израилем, призывая ХАМАС освободить своих заложников. Шольц также призвал Израиль улучшить условия для гражданского населения Палестины.

Комиссия в отношении ЕС не упоминалась в данном тексте, поэтому я не могу предоставить предложения, содержащие это слово, которые следуют из предоставленного текста.

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