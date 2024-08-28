- Шолц и Стармер способствуют сотрудничеству между немцами и англичанами.

Германия и Великобритания стремятся обновить свой партнерский союз свежим соглашением. Как отметил канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) во время первого визита премьер-министра Великобритании Кир Стармера в Берлин в среду, они не заинтересованы в пустых обещаниях. Вместо этого они хотят полностью пересмотреть свою связь. "Мы вступаем в неизведанные территории", - сказал Шольц. "Мы начинаем новую эпоху в британско-германских отношениях", - подтвердил Стармер. Это "отличное начало".

Одновременно Шольц и Стармер представили совместное заявление на пресс-конференции. Соглашение о двустороннем сотрудничестве, которое в настоящее время разрабатывается, будет подписано в начале следующего года, как они объявили. Также состоятся последующие консультации между правительствами в Берлине и Лондоне. Этот союз отвечает на "проблемы, стоящие перед нашими двумя нациями" и возводит их отношения на "более высокий уровень", как отмечено в заявлении.

На официальной резиденции в Берлине Шольц подчеркнул историческую кооперативную связь между Германией и Великобританией, укорененную в общих моральных ценностях и долгой дружбе. "Мы будем культивировать и укреплять этот альянс во благо наших народов, Европы и трансатлантического региона", - заявил он.

Кир Стармер и Олаф Шольц подписали оборонный договор

"Сегодня начинается новая эра в британско-германских отношениях", - заявил Стармер. "Ядро" соглашения вращается вокруг нового оборонного пакта. "Однако мы также будем более тесно сотрудничать в вопросах, таких как борьба с нелегальной иммиграцией и защита климата", - добавил Стармер.

Шольц похвалил "новый подход" Стармера к отношениям с ЕС. "Мы готовы воспользоваться этой возможностью", - заявил канцлер. В конце концов, Великобритания всегда была "ключевой" в решении общеевропейских проблем.

В совместном заявлении подчеркивалось, что Германия и Великобритания разделяют "крепкую дружбу и общие интересы". "Соглашение будет отражать наш статус как особенно близких партнеров ЕС с максимальным двусторонним сотрудничеством в областях, имеющих наибольшее значение для наших граждан", - заявили они.

Обе страны поддерживают Украину

Ключевые области сотрудничества включают "политическое сотрудничество в целях мира и безопасности", экономический рост и "промышленную трансформацию". Германия и Великобритания также намерены работать вместе в области нерегулярной миграции и правоприменения. Области, такие как молодежь и образование, энергетическая безопасность, климат и экологическая политика, сотрудничество в области развития, транспорт и технологии, исследования и инновации, также будут рассмотрены в рамках этого соглашения.

Совместное заявление также подчеркивало их совместную приверженность Украине, которая в настоящее время находится под ударом России. "Мы твердо намерены сдерживать более напористую Россию, поддерживать Украину и укреплять европейскую оборону", - заявили они. Благодаря сотрудничеству в военной сфере Германия и Великобритания планируют гарантировать, что "наша способность сдерживания и обороны в регионе Евроатлантики остается надежной и устойчивой против любой потенциальной угрозы и противника".

Шольц приветствовал Стармера военными почестями. Ранее Стармера приветствовал федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Шлоссе Беллеву. Это был первый визит Стармера в Германию с момента его вступления в должность в начале июля.

В этом контексте приведены два предложения, содержащие термин "Великобритания":

Несмотря на фокус на оборонном пакте, Стармер также упомянул важность сотрудничества в вопросах, таких как борьба с нелегальной иммиграцией и защита климата, которые являются значительными проблемами для "Великобритании".

Совместное заявление подчеркивает крепкую дружбу и общие интересы между Германией и "Великобританией", позиционируя их как особенно близких партнеров ЕС, стремящихся к максимальному двустороннему сотрудничеству в областях, имеющих наибольшее значение для их граждан.

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