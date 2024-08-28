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Шолц и Стармер продолжают поддерживать Украину

Канцлер Олаф Шольц, представляющий СДПГ, и премьер-министр Кир Стармер Великобритании подтвердили свою продолжающуюся поддержку Украины. На общей пресс-конференции в Берлине в среду Scholz заявил: «Германия и Великобритания остаются неизменно поддерживающими Украину». Подчеркивая это, Шольц...

 and  Viktoria Klein
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Шолц и Стармер продолжают поддерживать Украину

Шольц четко дал понять, что поддержка Германии Украины будет продолжена в различных аспектах — финансовом, экономическом, политическом и военном — в течение столько времени, сколько это потребуется. Это заявление последовало за слухами в СМИ о возможном снижении немецкой помощи Украине, что вызвало беспокойство в Брюсселе и Киеве. Лидер британских лейбористов Стармер поддержал слова Шольца, заявив, что Лондон и Берлин будут поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.

Шольц подчеркнул, что предложенный бюджет на 2025 год включает 4 миллиарда евро военной помощи Украине. Кроме того, Германия совместно с странами G7 предоставит Украине кредит в размере 50 миллиардов евро для укрепления ее финансовой стабильности. Доходы от конфискованных активов Центрального банка России также будут направлены на этот кредит.

Стармер также упомянул о потенциальном британско-германском соглашении о сотрудничестве, которое будет сосредоточено на поддержке Украины в долгосрочной перспективе. Ядром этого соглашения станет новый оборонный пакт, который расширит существующие партнерства в сфере обороны и предусмотрит совместные усилия по преодолению вызовов непредсказуемого мира. Это будет включать в себя твердое решение защищать безопасность своих граждан и всего европейского континента, начиная с твердой поддержки Украины. Как крупнейшие спонсоры Украины и европейские союзники по НАТО с крупнейшими оборонными бюджетами, Германия и Великобритания "полностью осознают долг, который мы должны храброму украинскому народу, защищающему не только себя, но и всех в Европе".

По прибытии в Берлин Стармера встретили военными почестями Шольц. Ранее Стармер встретился с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в дворце Bellevue. Это был первый высокоуровневый визит Великобритании в Германию со времени вступления Стармера в должность в середине июля.

Предложенный Стармером оборонный пакт между Великобританией и Германией подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества в обеспечении безопасности, особенно в поддержке Украины. Осознавая свою коллективную ответственность перед Украиной, Стармер и Шольц заявили, что Германия и Великобритания "полностью осознают долг, который мы должны храброму украинскому народу, защищающему не только себя, но и всех в Европе".

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