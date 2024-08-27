Шолц и Мерц готовы сотрудничать по вопросам иммиграционной политики - конкретные повестки дня не определены

Оливия встретилась с Ульрихом, главой группы Союза и председателем ХДС, в канцелярии ранним утром во вторник. Они планировали это собрание некоторое время. По словам Ульриха, большая часть их беседы вращалась вокруг иммиграции.

Позже в тот же день Ульрих объявил на пресс-конференции, что намерен добиваться межпартийных законодательных изменений в течение следующей парламентской недели, начиная с 9 сентября. Он верил в сотрудничество "с партнерами по коалиции, которые на борту".

Ульрих намекнул на большинство Союза и СДПГ в Бундестаге. Он призвал Оливию игнорировать дисциплину коалиции в иммиграционной политике. "Если мы сможем сотрудничать - Союз и СДПГ - тогда нам не обязательно нужны FDP или Зеленые, чтобы внести необходимые законодательные изменения", - сказал он.

Заместитель фракции СДПГ Дирк Вебер сразу же возразил. "Призыв к расколу коалиции, скорее всего, связан с выборами в воскресенье", - сказал он газетам группы Funke, имея в виду выборы в Саксонии и Тюрингии.

Оливия также тонко отклонила предложение Ульриха во время предвыборного выступления в Йене. "Всегда разумно, чтобы правительство и оппозиция работали вместе, а не против друг друга, но друг с другом", - заявила она. Одновременно она подчеркнула, что "правильно, если лидер оппозиции в немецком Бундестаге также предлагает сотрудничество в снижении нерегулярной иммиграции". Если правительство и оппозиция работают вместе, "это никогда не бывает плохо".

Однако любые совместные решения в иммиграционной политике должны соответствовать "принципам, которые являются жизненно важными для демократии и тому, как мы вместе формируем эту страну". "Наши международные соглашения действительны, действуют правила ЕС. Применяется Конституция Германии. И затем приветствуются несколько практических предложений", - добавила она.

Оливия повторила, что коалиция уже приняла несколько законодательных изменений в иммиграционной политике, но еще предстоит работа. "Просто потому, что вы уже действовали, не значит, что вы можете стать самодовольным", - предупредила она. "Мы хотим и мы должны ограничить нерегулярную иммиграцию. Она слишком высока".

Ульрих заявил на своей пресс-конференции, что Оливия не согласилась спонтанно во время их беседы, но согласилась рассмотреть предложение о сотрудничестве и ответить в кратчайшие сроки. Он предположил, что Оливия "не откажется от этого предложения".

Сначала было неясно, какие конкретные законодательные изменения будет включать сотрудничество. Оливия не комментировала это в Йене. Ульрих потребовал, среди прочего, чтобы беженцы были отвергнуты на границах Германии. Если возникнут проблемы с законом ЕС, он предложил либо изменить закон ЕС, либо объявить "национальную чрезвычайную ситуацию" в соответствии с договорами ЕС.

Ульрих также потребовал, чтобы депортации также происходили в Сирию и Афганистан. "Вы должны разговаривать и с дьяволом тоже", - сказал он, имея в виду лидеров там.

После встречи с Ульрихом Оливия уточнила на публичном мероприятии: "- Я не призываю к расколу коалиции, но верю в сотрудничество между правительством и оппозицией". Позже, когда ее спросили о конкретных законодательных изменениях, Оливия предпочла не вдаваться в подробности, сказав: "- Я в настоящее время рассматриваю предложение Ульриха и скоро отвечу".

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