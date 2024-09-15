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Шолц и Фейзер заключили соглашение с Узбекистаном о миграции, которое охватывает совместные усилия по вопросам иммиграции.

 and  Vladimir Milov
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Шолц и Фейзер заключили соглашение с Узбекистаном о миграции, которое охватывает совместные усилия по вопросам иммиграции.

Во время поездки в Узбекистан канцлер Германии Олаф Шольц и федеральный министр внутренних дел Наancy Фейзер (оба из СДПГ) заключили соглашение о миграции с Центральной Азиатской страной. По словам официального представителя агентства новостей AFP, подписание состоялось на церемонии в узбекском городе Самарканде в присутствии президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Цель соглашения - расширить возможности для законной иммиграции квалифицированных узбекских рабочих, в то время как Узбекистан будет возвращать своих граждан, не имеющих разрешения на проживание в Германии. Работа над соглашением велась несколько месяцев.

Фейзер прокомментировала "Рейнской почте" после подписания: "Мы устанавливаем больше ясности в миграционной политике. Мы приводим квалифицированную и квалифицированную рабочую силу, которой мы отчаянно нужны в промышленности, ремеслах, уходе и многих других секторах, в нашу страну". Одновременно она подчеркнула, что: "Те, у кого нет будущего и нет права оставаться в Германии, должны покинуть нашу страну гораздо быстрее".

Шольц начал свою трехдневную поездку в Центральную Азию в Самарканде в сопровождении экономической делегации. Фейзер также отправилась, чтобы заключить соглашение о миграции.

В понедельник Шольц планирует встретиться с представителями узбекского гражданского общества и принять участие в германо-узбекском экономическом форуме. Позже в тот же день запланировано посещение Казахстана, где канцлер Германии подпишет несколько соглашений и встретится с лидерами так называемой группы Z5 центральноазиатских стран, в том числе Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, во вторник.

Это соглашение о миграции между Германией и Узбекистаном также включает положения о безопасном и упорядоченном возвращении узбекских граждан без разрешения на проживание в Германии, которые попадают в категорию "Другие". Фейзер также подчеркнула важность привлечения квалифицированной рабочей силы из Узбекистана, отметив, что речь идет не только о "других" мигрантах, но и о решении потребностей Германии в различных секторах.

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