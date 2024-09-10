Шохей Отани установил новый личный рекорд 46 хоум-ранов в победе "Доджерс" 4:0, приближаясь к замечательному достижению 50-50

Двукратный лауреат премии AL MVP, Оhtaни, в пятом иннинге выбил соло-гомер, доведя свой сезонный показатель до 46, что равно его лучшему результату в карьере с ЛА Энджелс в 2021 году. Добавьте к этому 46 украденных баз, и Оhtaни находится на пороге удивительного сезона 50-50.

В прошлом месяце Оhtaни стал членом эксклюзивного клуба 40-40, присоединившись к таким игрокам, как Альфонсо Сориано, Хосе Кансеко, Рональд Акунья Jr., Барри Бондс и Алекс Родригес. Рекорд Родригеса - 43-43 в сезоне 1998 года с Сиэтл Маринерс - был превзойден.

После победы над Кливлендом Оhtaни скромно отозвался о возможности сезона 50-50. "Я стараюсь не думать об этом слишком много", - сказал он через переводчика Уилла Иретона, как сообщает MLB.com. "Я просто пытаюсь хорошо чувствовать себя за битой и внести свой вклад в игру, где бы то ни было".

Однако менеджер Доджерс Дэйв Робертс был более откровенен. "Я думаю, он хочет быть величайшим игроком всех времен", - сказал он, согласно MLB.com. "И один из способов сделать это - достичь того, чего еще никто не достигал, чего он уже добился. Но тебе также нравятся круглые числа".

Погоня за сезоном 50-50 не задалась для Оhtaни с самого начала, когда он был пойман на первой базе Таннером Биби. Но он вернулся в пятом иннинге, отправив 450-футовый хоум-ран в правый фолд. После проверки, чтобы убедиться, что мяч был справедливым, хоум-ран был подтвержден, дав Доджерам преимущество в два очка, которое Гвардейцы не смогли отыграть.

У Оhtaни осталось 19 регулярных игр сезона, чтобы накопить четыре хоум-рана и четыре украденные базы, чтобы потенциально побить еще один рекорд: ни один игрок Главной лиги бейсбола никогда не выигрывал MVP, играя исключительно в качестве Дизайнерского хиттера.

Сумма из 46 хоум-ранов и 46 украденных баз ставит Оhtaни в впечатляющее положение, и ему нужно всего четыре хоум-рана, чтобы побить рекорд по количеству хоум-ранов в сезоне для дизайнерского хиттера. Его страсть к спорту очевидна, когда он стремится сделать историю и превзойти текущий рекорд.

Во время послематчевого интервью Оhtaни выразил свою любовь к спорту, подчеркнув свое желание хорошо играть и внести свой вклад в свою команду, демонстрируя свою преданность и ударам, и кражам баз в бейсболе.

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