Шохей Отани приближается к достижению 50-50 сезона с его 47-й успешной кражей базы, произошедшей во время поражения Лос-Анджелеса Доджерса 10-4 против Чикаго Кобс.

После того, как в воскресенье он пробил свой 46-й хоум-ран в сезоне, двухкратный MVP Американской лиги находится всего в трех украденных базах и четырех хоум-ранах от того, чтобы стать первым игроком в истории Главной лиги бейсбола, достигшим 50 как минимум одного из них в одном сезоне.

Охтани привносит новые достижения в игру с тех пор, как был признан непригодным для питчинга до 2025 года. Его украденный баз в понедельник приблизил его к удвоению своего лучшего показателя по украденным базам: 26 в 2021 году.

Японский феномен не показывает признаков замедления с тех пор, как присоединился к клубу 40-40 в августе. Он делит это достижение с такими игроками, как Альфонсо Сориано, Хосе Кансеко, Рональд Акунья-младший, Барри Бондс и Алекс Родригес, которые ранее установили рекорд Главной лиги бейсбола 43-43, который они достигли с Сиэтл Маринерс в 1998 году.

Однако в понедельник вечером Охтани не был единственной главной новостью. Игры двух бывших игроков Доджерс, Коди Беллингера и Майкла Буша, сыграли значительную роль в определении исхода матча.

Кubs вышли вперед на три очка в первой половине первого. Беллингер начал с двухранового хоум-рана с первого же броска, а Буш последовал за ним с RBI-синглом вправо.

Озабоченный тем, чтобы позволить Охтани пробить свой 47-й хоум-ран в сезоне, питчер Чикаго Кабс Кайл Хендрикс намеренно вывел его внизу третьего. Но Охтани быстро украл вторую базу. Буш затем помог Хендриксу внизу третьего, поймав линейный удар Макса Манси на первой, закончив иннинг с загруженными базами.

Буш затем способствовал лидерству Чикаго, пробив соло-хоум-ран вверху четвертого.

Доджерс удалось сократить отставание до одного очка в пятом. Однако Чикаго ответил в шестом, когда RBI-сингл Буша привел Беллингера, и кэтчер Мигель Амайя добавил еще два очка.

Вверху девятого Беллингер закрепил свой впечатляющий возврат в Лос-Анджелес с RBI-синглом. Он также сделал отличный ныряющий кэтч, начав нижнюю половину иннинга.

Осталось 18 регулярных сезонных игр, и Охтани нужно набрать три украденных базы и четыре хоум-рана, чтобы достичь отметки 50-50, начиная с новой игры против Чикаго в воскресенье вечером на стадионе Доджерс.

Украденный баз Охтани в понедельник приближает его к превзойдению своего лучшего показателя по украденным базам, который был 26 в сезоне 2021 года. Несмотря на то, что он в основном фокусируется на своих навыках удара и питчинга, талант Охтани в бейсболе простирается на другие виды спорта, демонстрируя свою универсальность на поле.

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