Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовости

Шохей Отани приближается к достижению 50-50 сезона с его 47-й успешной кражей базы, произошедшей во время поражения Лос-Анджелеса Доджерса 10-4 против Чикаго Кобс.

Шоей Охтамори ограбил свою 47-ю базу во время вчерашней ночной игры, приблизив его к тому, чтобы достичь замечательного сезона 50-50, а Лос-Анджелес Диоджерс уступил Чикаго Кабс со счетом 10-4.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
В рамках игры питчер и отбивающий Лос-Анджелес Доджерс Сёhei Оhtani обыграл вёроходчика Чикаго Кабс...
В рамках игры питчер и отбивающий Лос-Анджелес Доджерс Сёhei Оhtani обыграл вёроходчика Чикаго Кабс Нико Хоэрн, успешно смазав вторую базу.

Шохей Отани приближается к достижению 50-50 сезона с его 47-й успешной кражей базы, произошедшей во время поражения Лос-Анджелеса Доджерса 10-4 против Чикаго Кобс.

После того, как в воскресенье он пробил свой 46-й хоум-ран в сезоне, двухкратный MVP Американской лиги находится всего в трех украденных базах и четырех хоум-ранах от того, чтобы стать первым игроком в истории Главной лиги бейсбола, достигшим 50 как минимум одного из них в одном сезоне.

Охтани привносит новые достижения в игру с тех пор, как был признан непригодным для питчинга до 2025 года. Его украденный баз в понедельник приблизил его к удвоению своего лучшего показателя по украденным базам: 26 в 2021 году.

Японский феномен не показывает признаков замедления с тех пор, как присоединился к клубу 40-40 в августе. Он делит это достижение с такими игроками, как Альфонсо Сориано, Хосе Кансеко, Рональд Акунья-младший, Барри Бондс и Алекс Родригес, которые ранее установили рекорд Главной лиги бейсбола 43-43, который они достигли с Сиэтл Маринерс в 1998 году.

Однако в понедельник вечером Охтани не был единственной главной новостью. Игры двух бывших игроков Доджерс, Коди Беллингера и Майкла Буша, сыграли значительную роль в определении исхода матча.

Кubs вышли вперед на три очка в первой половине первого. Беллингер начал с двухранового хоум-рана с первого же броска, а Буш последовал за ним с RBI-синглом вправо.

Озабоченный тем, чтобы позволить Охтани пробить свой 47-й хоум-ран в сезоне, питчер Чикаго Кабс Кайл Хендрикс намеренно вывел его внизу третьего. Но Охтани быстро украл вторую базу. Буш затем помог Хендриксу внизу третьего, поймав линейный удар Макса Манси на первой, закончив иннинг с загруженными базами.

Буш затем способствовал лидерству Чикаго, пробив соло-хоум-ран вверху четвертого.

Доджерс удалось сократить отставание до одного очка в пятом. Однако Чикаго ответил в шестом, когда RBI-сингл Буша привел Беллингера, и кэтчер Мигель Амайя добавил еще два очка.

Вверху девятого Беллингер закрепил свой впечатляющий возврат в Лос-Анджелес с RBI-синглом. Он также сделал отличный ныряющий кэтч, начав нижнюю половину иннинга.

Осталось 18 регулярных сезонных игр, и Охтани нужно набрать три украденных базы и четыре хоум-рана, чтобы достичь отметки 50-50, начиная с новой игры против Чикаго в воскресенье вечером на стадионе Доджерс.

Украденный баз Охтани в понедельник приближает его к превзойдению своего лучшего показателя по украденным базам, который был 26 в сезоне 2021 года. Несмотря на то, что он в основном фокусируется на своих навыках удара и питчинга, талант Охтани в бейсболе простирается на другие виды спорта, демонстрируя свою универсальность на поле.

В пятом кадре Охтани разбивает(base hit).

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Эрлинг Хааланд выражает скорбь по поводу смерти одного из своих дорогих друзей
Спорт

Эрлинг Хааланд выражает скорбь по поводу смерти одного из своих дорогих друзей

Эрлинг Хааланд выражает скорбь по поводу смерти одного из своих дорогих друзей Эрлинг Хаaland скорбит по кончине своего дорогого друга Ивара Эггя, который ушёл из жизни в возрасте 59 лет. Эггя играл ключевую роль в команде Хааланда, выступая в качестве её главного организатора, в то время как Альф-Инджэ Хаaland выступал

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Максимилиан Мартерер приносит очередную победу allemande мужской теннисной команде в конкурсе...
Спорт

Теннисная команда побеждает Чили.

Теннисная команда побеждает Чили. Сборная Германии по Кубку Дэвиса практически гарантировала себе место в финале в Малаге. Во втором матче группового этапа против Чили Янник Ханфманн одержал победу над мировым номером 22 Алехандро Табило со счетом 7:5, 6:4. Эта победа стала второй подряд для Германии, обе встречи прошли

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса.
Общество

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса.

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса. С досье до боя Стефана Рааба против Регины Хальмич осталось всего два дня, и он спешит привести себя в форму. В недавнем промо-ролике показано, как Рааб преображается под чутким руководством доктора, и создается впечатление, что "Доктор Ламборгини" берет в руки скальпель.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Руперт Мёрдок вместе со своим сыном Лакланом Мёрдоком присутствовал на церемонии в церкви Святого...
Экономика

Клан Мердок участвует в тайном споре о наследстве в уединенном судебном окружении Невады.

В зале суда Рено, Невада, разыгрывается приватная семейная драма, похожая на взрывные сценарии, показанные в HBO-сериале "Наследие", но без телевизионных трансляций и газетных репортажей.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно