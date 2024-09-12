Шохей Отани приближается к беспрецедентной кампании 50-50 с хоум-раном и промахом в триумфе Доджерса против Кэбса

Двукратный лауреат премии AL MVP показал фантастическое выступление, набрав 2 из 4 удара, заработав 3 RBI и пройдя базу, что помогло Лос-Анджелес Доджерс избежать поражения в серии, одержав напряженную победу со счетом 10:8 над Чикаго Кабс.

В настоящий момент Оhtani создает историю почти в каждом матче и превзошел свой собственный рекорд сезона по гранд-сламам, установленный в 2021 году с Лос-Анджелес Энджелс. Сейчас он находится всего в двух гранд-сламах от установления рекорда франшизы Доджерс в 49, установленного Шоном Грином в 2001 году.

Самый близкий подход к заветной отметке 50-50 в 50 гранд-сламах и 50 украденных баз были у Атланта Брэйвз Рональда Акуньи-младшего, который в 2023 году украл 73 базы и выбил 41 гранд-слам, и Алекса Родригеса, который в 1998 году в составе Сиэтл Маринерс выбил 42 гранд-слама и украл 46 баз.

По словам менеджера Доджерс Дэйва Робертса, цитируемого на MLB.com, "Для него бить мяч со скоростью 118 миль в час под таким углом - обычно это дабл. Но для Shohei это гранд-слам. Он играет в великолепный бейсбол. Видно, что он тащит нас на себе".

Товарищ Оhtani по команде Макс Мунси разделил мнение Робертса, сказав: "Он невероятный. Каждую ночь он делает что-то, чего мы никогда не видели раньше. Сегодня он бьет мяч со скоростью 118 миль в час. Жаль того фаната, который пытался поймать его. Все, что он делает, так впечатляет, что просто здорово быть частью этого".

Чикаго Кабс начали матч уверенно, поведя 2:0 в первой иннинг, но Лос-Анджелес Доджерс ответили взрывной игрой в первой половине, забив 5 очков и перевернув ход матча.

Оhtani вышел первым, выбив гранд-слам в центр-правую часть поля. Два аута спустя Томми Эдман добавил к преимуществу Доджерс двухрановым гранд-сламом в левую часть поля. Следующий на бите Уилл Смит выбил почти идентичный гранд-слам, и Макс Мунси завершил набег своим гранд-сламом.

Доджерс стали седьмой командой в своей истории, выбившей четыре гранд-слама в одной иннинге, и гранд-слам Мунси сделал их первой командой, добившейся подряд гранд-сламов в первой иннинге нескольких матчей в одном сезоне со времен Атланта Брэйвз в 1994 году.

Оhtani украл базу во второй иннинг, и Сэйя Сузуки выбил соло-гранд-слам в третьей, сократив преимущество Доджерс до двух. Однако Оhtani ответил двухрановым синглом, увеличив преимущество до 7:3.

Чикаго Кабс организовали comeback в пятом иннинге, забив три очка и сравняв счет 7:7, но Доджерс отреагировали набегом Гавина Люка в седьмом и двухрановым гранд-сламом Эдмана в восьмом, что стало его вторым подряд двухгранд-сламовым матчем в центре поля.

Не сумев отыграться от дефицита в 10:7, Чикаго Кабс смогли заработать только ран в девятом иннинге благодаря флай-бауту Айзека Паредеса.

Осталось 16 матчей регулярного сезона, и Оhtani нужно выбить еще три гранд-слама и украсть две базы, чтобы достичь отметки 50-50, начав свой путь в пятницу против Атланта Брэйвз.

В свете впечатляющей игры Оhtani многие теперь обсуждают возможность того, что гибридный игрок может доминировать tanto в бейсболе, как в его младшей лиге, так и в софтболе.

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