"Шогун" доминировал на церемонии вручения премии "Эмми", оставив впечатление своим роскошным красным ковром.

На красной дорожке перед театром Пеacock в Лос-Анджелесе актеры и съемочная группа шоу (вместе со своими близкими) продемонстрировали самые эффектные наряды этой ночи.

Первенствовала Анна Саваи (на фото выше), появившись в потрясающем custom red Vera Wang платье. Позже она стала первой азиаткой, получившей премию Эмми за лучшую женскую роль в драматическом сериале.

Ее шелковое платье-русалка в стиле фале с архитектурным вырезом дополняли ювелирные украшения от Cartier, для которых Саваи теперь является лицом бренда.

Взгляд был данью уважения персонажу Саваи, леди Марико, и был создан знаменитым стилистом Карлой Уэлч. "Нам нравилось, насколько они современные, и в то же время somehow они напоминают сёгуна", - сказала Уэлч журналу Vogue до церемонии, имея в виду кольцо, серьги и платиновые и черные ониксовые браслеты актрисы от Cartier. "Весь образ был чистым, современным, похожим на принцессу".

Ветеран acteur Hiroyuki Sanada, играющий центрального персонажа, лорда Ёси Toranaga, выглядел элегантно в костюме из темно-синего шерстяного твида с шелковыми лацканами от Dior Men. Хотя его выбор, возможно, не был таким смелым, как некоторые другие мужские наряды этой ночи, его решение надеть matching темно-синюю рубашку и расшитый галстук добавляло современный штрих к классическому костюму.

Между тем, Tadanobu Asano выбрал более традиционный черный галстук. Но все внимание на красной дорожке было приковано к его актрисе жене Kurumi Nakata, которая блистала в кимоно с золотым декором, напоминающим историческую японскую живопись.

За пределами основного состава, Moeka Hoshi, имеющая повторяющуюся роль в сериале, впечатлила своим нарядом от Miu Miu, сестринского бренда люксового гиганта Prada. Ее шелковое платье, украшенное черными перьями и кристаллами, выделялось на фоне других нарядов.

Yuko Miyamoto, играющая владелицу чайного домика, выглядела изысканно в красиво расшитом платье с одним плечом с японским печатным мотивом. А Yuka Kouri, чей персонаж - куртизанка, сияла в длинном рукаве платье, которое расстегивалось с одной стороны, открывая часть тела.

"Сёгун" не был единственным шоу, которое привлекло внимание.

Создатели шоу Rachel Kondo и Justin Marks - адаптировавшие роман Джеймса Клэвелла 1975 года для маленького экрана - тоже присоединились к веселью. Kondo надела платье Christopher John Rogers, в то время как Marks выбрал классический костюм.

С "Сёгуном", получившим больше номинаций в сезоне наград - еще впереди Golden Globe и Screen Actors Guild Awards, ожидайте, что многие из этих имен станут частыми гостями на красной дорожке в ближайшие месяцы.

Стиль платья Анны Саваи на мероприятии был описан как имеющий архитектурный вырез по версии бренда Vera Wang. Несмотря на то, что выбор Хироюки Санады не был таким смелым, как некоторые другие мужские наряды этой ночи, его выбор темно-синего костюма из шерстяного твида с шелковыми лацканами от Dior Men все же добавил современный штрих к его образу.

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