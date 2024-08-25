- Шнайдер считает, что процесс реформирования местных выборов требует внимания.

Назначенный главой ХДС в Рейнланд-Пфальце Гордон Шнидер исключает перестройку городской администрации. На встрече с министром внутренних дел Михаэлем Эблингом (СДПГ) и всеми демократическими фракциями ландтага в начале этого года он заявил, что реформа не будет продолжена, как он сказал в интервью Deutsche Presse-Agentur в Майнце.

В 49 лет, житель Эйфеля, Шнидер является лидером фракции партии и сохраняет свой пост генерального секретаря. ХДС планирует выдвинуть его в качестве основного кандидата на выборах в ландтаг 2026 года.

Если муниципалитеты выберут сотрудничество добровольно, даже небольшие города, ХДС поддержит такие шаги. Шнидер подчеркнул их согласие с правительством земли, заявляя, что "не будет перестройки городской администрации из Майнца". Вместо этого их фокус направлен на усиление сотрудничества между муниципалитетами.

Лидер фракции Зеленых выступает за административную реформу - Швитцер против

Недавно лидер фракции Зеленых в ландтаге Пья Сchellhammer выступала за перестройку фрагментированных муниципальных административных структур в Рейнланд-Пфальце. В интервью dpa в середине июля она предложила повысить дружелюбие к гражданам, цифровизацию и эффективность в офисах. "Приспособив территориальные структуры к современным обстоятельствам и вызовам, мы можем стимулировать развитие к более современной и эффективной администрации".

С другой стороны, новоназначенный министр-президент Александр Швитцер не видит необходимости в перестройке городской администрации в Рейнланд-Пфальце. "Я думаю, мы на правильном пути", - сказал политик СДПГ dpa в Майнце. Акцент должен быть на укреплении сотрудничества между муниципалитетами. "Есть еще неиспользованный потенциал, который мы еще не полностью раскрыли".

Я не уверен, что перестройка городской администрации необходима, учитывая акцент на сотрудничестве между муниципалитетами.

Несмотря на призывы лидера фракции Зеленых к административной реформе, Шнидер, как глава ХДС, исключает любую перестройку городской администрации из Майнца.

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