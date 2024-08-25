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Федеральные земли ГерманииНовостиЯ не уверена.

Шнайдер считает, что процесс реформирования местных выборов требует внимания.

Reichspfalz выделяется наименее структурированным муниципалитетом среди всех федеральных земель. Предыдущие попытки реформы были неполными. Может ли волонтерство стать решением?

 and  Max Becker
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Гор르게 Шнейдер, названный председателем земельного отделения ХДС, считает, что реформа...
Гор르게 Шнейдер, названный председателем земельного отделения ХДС, считает, что реформа муниципального управления успешно завершена.

- Шнайдер считает, что процесс реформирования местных выборов требует внимания.

Назначенный главой ХДС в Рейнланд-Пфальце Гордон Шнидер исключает перестройку городской администрации. На встрече с министром внутренних дел Михаэлем Эблингом (СДПГ) и всеми демократическими фракциями ландтага в начале этого года он заявил, что реформа не будет продолжена, как он сказал в интервью Deutsche Presse-Agentur в Майнце.

В 49 лет, житель Эйфеля, Шнидер является лидером фракции партии и сохраняет свой пост генерального секретаря. ХДС планирует выдвинуть его в качестве основного кандидата на выборах в ландтаг 2026 года.

Если муниципалитеты выберут сотрудничество добровольно, даже небольшие города, ХДС поддержит такие шаги. Шнидер подчеркнул их согласие с правительством земли, заявляя, что "не будет перестройки городской администрации из Майнца". Вместо этого их фокус направлен на усиление сотрудничества между муниципалитетами.

Лидер фракции Зеленых выступает за административную реформу - Швитцер против

Недавно лидер фракции Зеленых в ландтаге Пья Сchellhammer выступала за перестройку фрагментированных муниципальных административных структур в Рейнланд-Пфальце. В интервью dpa в середине июля она предложила повысить дружелюбие к гражданам, цифровизацию и эффективность в офисах. "Приспособив территориальные структуры к современным обстоятельствам и вызовам, мы можем стимулировать развитие к более современной и эффективной администрации".

С другой стороны, новоназначенный министр-президент Александр Швитцер не видит необходимости в перестройке городской администрации в Рейнланд-Пфальце. "Я думаю, мы на правильном пути", - сказал политик СДПГ dpa в Майнце. Акцент должен быть на укреплении сотрудничества между муниципалитетами. "Есть еще неиспользованный потенциал, который мы еще не полностью раскрыли".

Я не уверен, что перестройка городской администрации необходима, учитывая акцент на сотрудничестве между муниципалитетами.

Несмотря на призывы лидера фракции Зеленых к административной реформе, Шнидер, как глава ХДС, исключает любую перестройку городской администрации из Майнца.

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