- Шмидт советует не делать повторения Хайденхайма: "Не расслабляйтесь"

Даже с сильным стартом, 1. FC Heidenheim не чувствует себя полностью комфортно на групповом этапе Лиги конференций. Перед ответным матчем против шведских чемпионов BK Häcken в четверг (20:30), главный тренер ФКХ Франк Шмидт подчеркнул важность сохранения концентрации после своей 2:1 победы в первом матче.

"Мы смогли удержать лишь преимущество первого тайма. Мы не рассматриваем эту победу как гарантию выхода в следующий этап и не собираемся почивать на лаврах", - сказал 50-летний Шмидт в среду. Однако Шмидт не скрывал амбиций своей команды: "Мы стремимся выйти в групповой этап".

Шмидт не считает дополнительное давление на малоопытных международных игроков из Хайденхайма проблемой. "Это захватывающая возможность участвовать в таких матчах", - отметил главный тренер ФКХ.

Франк Шмидт обратился к команде перед ответным матчем против BK Häcken, призывая их сохранять концентрацию. Несмотря на победу в первом матче, Шмидт подчеркнул, что они не могут позволить себе расслабиться в погоне за выходом в групповой этап.

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