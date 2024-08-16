- Шмидт перед матчем Кубка: "Игра года" для соперников

Главный тренер Франк Шмидт спокойно воспринимает уход нападающих Яна-Никласа Бесте, Эрен Динкчи и Тима Кляйндиенста из 1. FC Хайденхайм. "В конце концов, это то, чем мы занимаемся уже много лет, что 1. FC Хайденхайм должен мириться с изменениями", - сказал 50-летний Шмидт перед матчем Кубка Германии против FC 08 Виллинген в субботу (15:15 / Sky). "Либо ты расстраиваешься и жалуешься", - сказал Шмидт, "либо закатываешь рукава и работаешь". Уходы "нормальны" после "выдающихся выступлений" в Бундеслиге.

Он даст "новым талантливым игрокам" шанс развиваться в Бундеслиге. С тремя соревнованиями, которые предстоят 1. FC Хайденхайму в начале сезона, его команда, скорее всего, будет использовать разные составы в атаке.

"Фаза формирования состава еще не завершена. Пройдет несколько недель, прежде чем будет установлен постоянный состав", - сказал тренер. "У нас есть новые игроки, у каждого из них свои сильные стороны. Мы будем использовать их в зависимости от соперника". Новыми приобретениями для атаки стали Миккель Кауфманн (23), Максимилиан Брюниг (24) и Леонардо Сьенца (25).

Шмидт с уважением: "Готовьтесь к настоящему кубковому бою"

Кубок Германии знаменует начало сезона для 1. FC Хайденхайм. Первоочередная задача Шмидта - региональная лига Виллинген. "Они воспримут это как матч года", - сказал он, признавая стремительный рост Хайденхайма. "Мы подойдем к задаче очень серьезно. Готовимся к настоящему кубковому бою".

Матч Бундеслиги против FC St. Pauli (25 августа) будет окружен двумя квалификационными играми в Лиге конференций против шведского клуба BK Хаккен.

Тренеру придется полагаться на навыки новых талантов, таких как Миккель Кауфманн, Максимилиан Брюниг и Леонардо Сьенца в атаке, так как уход Яна-Никласа Бесте, Эрен Динкчи и Тима Кляйндиенста создал вакансии. Несмотря на изменения, Шмидт подчеркивает, что команда будет давать все в каждом матче, особенно в Кубке Германии, готовясь к "настоящему кубковому бою" против FC 08 Виллинген.

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