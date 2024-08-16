Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиФутбол

Шмидт перед матчем Кубка: "Игра года" для соперников

С новым наступлением и плотным матч-расписанием, 1. FC Хайденхайм начинает новый сезон. Изначально, он отправляется на матч, который будет 'игрой года' для соперника.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

- Шмидт перед матчем Кубка: "Игра года" для соперников

Главный тренер Франк Шмидт спокойно воспринимает уход нападающих Яна-Никласа Бесте, Эрен Динкчи и Тима Кляйндиенста из 1. FC Хайденхайм. "В конце концов, это то, чем мы занимаемся уже много лет, что 1. FC Хайденхайм должен мириться с изменениями", - сказал 50-летний Шмидт перед матчем Кубка Германии против FC 08 Виллинген в субботу (15:15 / Sky). "Либо ты расстраиваешься и жалуешься", - сказал Шмидт, "либо закатываешь рукава и работаешь". Уходы "нормальны" после "выдающихся выступлений" в Бундеслиге.

Он даст "новым талантливым игрокам" шанс развиваться в Бундеслиге. С тремя соревнованиями, которые предстоят 1. FC Хайденхайму в начале сезона, его команда, скорее всего, будет использовать разные составы в атаке.

"Фаза формирования состава еще не завершена. Пройдет несколько недель, прежде чем будет установлен постоянный состав", - сказал тренер. "У нас есть новые игроки, у каждого из них свои сильные стороны. Мы будем использовать их в зависимости от соперника". Новыми приобретениями для атаки стали Миккель Кауфманн (23), Максимилиан Брюниг (24) и Леонардо Сьенца (25).

Шмидт с уважением: "Готовьтесь к настоящему кубковому бою"

Кубок Германии знаменует начало сезона для 1. FC Хайденхайм. Первоочередная задача Шмидта - региональная лига Виллинген. "Они воспримут это как матч года", - сказал он, признавая стремительный рост Хайденхайма. "Мы подойдем к задаче очень серьезно. Готовимся к настоящему кубковому бою".

Матч Бундеслиги против FC St. Pauli (25 августа) будет окружен двумя квалификационными играми в Лиге конференций против шведского клуба BK Хаккен.

Тренеру придется полагаться на навыки новых талантов, таких как Миккель Кауфманн, Максимилиан Брюниг и Леонардо Сьенца в атаке, так как уход Яна-Никласа Бесте, Эрен Динкчи и Тима Кляйндиенста создал вакансии. Несмотря на изменения, Шмидт подчеркивает, что команда будет давать все в каждом матче, особенно в Кубке Германии, готовясь к "настоящему кубковому бою" против FC 08 Виллинген.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В ближайших событиях в лесу Тарандт планируется создать Центр Наук.
Федеральные земли Германии

Грилленбургский замок скоро превратится в научный центр

В окрестностях Дрездена, в лесу Тарандт, спрятаны исторические сокровища. Эта охотничья хижина первоначально была построена для Веттинера и впоследствии способствовала научно-исследовательским работам. Сейчас она просыпается после долгого сна.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Из-за вспышек африканской чумы свиней необходимо даже здоровым на вид свиньям провести эвтаназию.
Федеральные земли Германии

Удаление скота из-за ограниченности пространства: многочисленные животные подвергаются убою

Экономическая деятельность фермеров осложняется африканской свинкой, но на фермах по-прежнему остается скот. Возникает возможность убоя животных.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предупреждает просителей убежища в офисе refugee, чтобы воздерживаться от возвращения на родину без...
Федеральные земли Германии

Дебаты по вопросу о внутренних проверках беженцев, прибывших в страну недавно

Изредка появляются новости о том, что заявщики на убежище ненадолго возвращаются на родину. Точных данных о этом явлении нет. Распорядитель миграции предупреждает, что неправильное использование может привести к потере статуса защиты.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Мероприятия начинаются на возвышенной части Эльбы в Смирице, Чешская Республика.
Федеральные земли Германии

Чтобы сохранить воду: профессор химии плывет через реку Эльбу.

Академический исследователь выступает за сохранение воды. Андреас Фатх совершает заплыв более чем на 1000 километров по Эльбе ради этого. Для него это не первый подобный проект.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

В фильме "Уход за кожей" Элизабет Бэнкс играет Хоуп Голдман, персонаж, вдохновленный известным...
Культура

Убийство известного специалиста по уходу за кожей, которое имеет интригу блокбастера, стало реальностью.

Дэйн Далуайс утверждает, что фильм "Уход" лишь поверхностно затрагивает подлинную проблему, с которой она столкнулась, столкнувшись со следствием, преследованием и необоснованными обвинениями в подстрекательстве к убийству.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно