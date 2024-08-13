- Шлезвиг-Гольштейн немного улучшил контроль за лоббированием

Шлезвиг-Гольштейн занимает 4-е место в Рейтинге Лобби 2024 среди 16 федеральных земель. Хотя многие правительства земель и парламенты сделали некоторые шаги в направлении прозрачности своей политической работы, по-прежнему есть значительная потребность в улучшениях, согласно организации «Транспаренси Германия» в новом исследовании.

В рейтинге земля Тюрингия занимает первое место, а земля Бремен - последнее. Шлезвиг-Гольштейн улучшился на 6 процентных пунктов по сравнению с 2022 годом, достигнув 38 процентов. Самое большое упущение на севере - отсутствие реестра лоббистов.

Федеральные земли, которые уже были относительно благополучны, больше всего улучшили свои показатели с помощью новых правил, сказал Норман Лёкель из «Транспаренси Германия». В то же время можно наблюдать тревожную стагнацию среди земель, находящихся в конце рейтинга. "Похоже, многие принимающие решения лица не имеют достаточной политической воли для введения современных правил чистой политики, несмотря на ослабление доверия к демократическим институтам".

Четыре критерия были рассмотрены для оценки честности и прозрачности политики: имеет ли земля реестр лоббистов и как он устроен? Раскрывается ли участие лоббистов в законах через так называемый след законодательства? Существуют ли периоды охлаждения для членов правительства и высших должностных лиц при переходе из политики в частный сектор? И какие правила поведения, требования к раскрытию информации и запреты, например, для дополнительной деятельности членов парламента, существуют? Каждый из этих критериев составлял 25 процентов общей оценки.

Тюрингия впереди, Бремен в конце

В рейтинге ни одна из земель не показывает таких же хороших результатов, как федеральное правительство, которое «Транспаренси» теперь считает имеющим довольно хорошие правила лоббирования и transparence. Оно получает значение 71 процент. На вершине земель Тюрингия достигает значения 69 процентов. Здесь организация хвалит то, что земля представила реестр лоббистов в июне. Земли, следующие за ней, Бавария (54 процента) и Баден-Вюртемберг (53 процента), увеличили расстояние до среднего поля благодаря новым периодам охлаждения.

Согласно исследованию «Транспаренси Германия», для улучшения прозрачности в Шлезвиг-Гольштейне необходимо ввести всеобъемлющий реестр лоббистов. Несмотря на улучшение на 6 процентных пунктов, Шлезвиг-Гольштейн все еще отстает в этой области, которая была идентифицирована как его самое большое упущение.

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