Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Шлезвиг-Гольштейн немного улучшил контроль за лоббированием

В Германии регистр лоббистов Бундестага теперь обеспечивает политическую прозрачность. Также есть небольшие достижения в Шлезвиг-Гольштейне, согласно данным Transparency Germany.

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
По итогам рейтинга 2024 года в лобби Шлезвиг-Гольштейн показывает хорошие результаты в сравнении с...
По итогам рейтинга 2024 года в лобби Шлезвиг-Гольштейн показывает хорошие результаты в сравнении с другими немецкими землями.

- Шлезвиг-Гольштейн немного улучшил контроль за лоббированием

Шлезвиг-Гольштейн занимает 4-е место в Рейтинге Лобби 2024 среди 16 федеральных земель. Хотя многие правительства земель и парламенты сделали некоторые шаги в направлении прозрачности своей политической работы, по-прежнему есть значительная потребность в улучшениях, согласно организации «Транспаренси Германия» в новом исследовании.

В рейтинге земля Тюрингия занимает первое место, а земля Бремен - последнее. Шлезвиг-Гольштейн улучшился на 6 процентных пунктов по сравнению с 2022 годом, достигнув 38 процентов. Самое большое упущение на севере - отсутствие реестра лоббистов.

Федеральные земли, которые уже были относительно благополучны, больше всего улучшили свои показатели с помощью новых правил, сказал Норман Лёкель из «Транспаренси Германия». В то же время можно наблюдать тревожную стагнацию среди земель, находящихся в конце рейтинга. "Похоже, многие принимающие решения лица не имеют достаточной политической воли для введения современных правил чистой политики, несмотря на ослабление доверия к демократическим институтам".

Четыре критерия были рассмотрены для оценки честности и прозрачности политики: имеет ли земля реестр лоббистов и как он устроен? Раскрывается ли участие лоббистов в законах через так называемый след законодательства? Существуют ли периоды охлаждения для членов правительства и высших должностных лиц при переходе из политики в частный сектор? И какие правила поведения, требования к раскрытию информации и запреты, например, для дополнительной деятельности членов парламента, существуют? Каждый из этих критериев составлял 25 процентов общей оценки.

Тюрингия впереди, Бремен в конце

В рейтинге ни одна из земель не показывает таких же хороших результатов, как федеральное правительство, которое «Транспаренси» теперь считает имеющим довольно хорошие правила лоббирования и transparence. Оно получает значение 71 процент. На вершине земель Тюрингия достигает значения 69 процентов. Здесь организация хвалит то, что земля представила реестр лоббистов в июне. Земли, следующие за ней, Бавария (54 процента) и Баден-Вюртемберг (53 процента), увеличили расстояние до среднего поля благодаря новым периодам охлаждения.

Согласно исследованию «Транспаренси Германия», для улучшения прозрачности в Шлезвиг-Гольштейне необходимо ввести всеобъемлющий реестр лоббистов. Несмотря на улучшение на 6 процентных пунктов, Шлезвиг-Гольштейн все еще отстает в этой области, которая была идентифицирована как его самое большое упущение.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно