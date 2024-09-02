- Школы в Нидерландах вводят запрет на использование мобильных телефонов в классах.

С понедельника голландские начальные школы вводят запрет на использование мобильных телефонов во время уроков

С начала года Министерство образования в Гааге уже ввело этот запрет в средних школах и теперь расширило его на начальные школы. Главной причиной этого шага является то, что мобильные телефоны являются серьезным источником отвлечения, снижающим концентрацию учащихся и негативно влияющим на их академическую успеваемость.

Однако есть исключения из этого запрета. Мобильные телефоны все еще можно использовать в классах, если они необходимы для урока, например, при обучении цифровой грамотности. Кроме того, учащиеся с медицинскими проблемами или инвалидностью могут использовать свои телефоны во время уроков. Школы имеют свободу приспосабливать реализацию ограничений на использование мобильных устройств в соответствии со своими уникальными потребностями.

Как сообщает вещатель NOS, в школах, где этот запрет также действует во время перерывов, наблюдается улучшение атмосферы. Исследователь Лоэс Pouwels изRadboud университета в Нижнем Рейне заявил, что перерывы стали более общительными, так как учащиеся чаще общаются друг с другом.

Спорный вопрос в голландских школах

Вопрос о запрете мобильных телефонов в голландских школах был спорным вопросом до сих пор. Ранее разные министры образования выступали против единой централизованной регуляции. С другой стороны, руководители школ выступали за местные правила, а многие родители считали, что первоклассники не должны иметь смартфонов из-за зависимости от социальных сетей.

Как и Нидерланды, Греция и Италия также ввели этот запрет в своих классах. Германия уже давно обсуждает такую меру. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) недавно предложила ответственное использование мобильных телефонов в классах.

Вопрос спора между министрами образования и руководителями школ до введения общего запрета на мобильные телефоны заключался в том, является ли центральная регуляция или местные правила более подходящими. С введением нового ограничения на использование мобильных устройств возникли дискуссии о том, положительно или отрицательно это влияет на социальные взаимодействия учащихся во время перерывов и их общее школьное опы

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