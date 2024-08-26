- Школьное ограничение полов: DGB выражает недовольство министрами

Из-за ограничительных политик в отношении гендера в школах Саксонии профсоюз ДГБ Саксония присудил неблагоприятную награду министру культуры Кристиану Пиварцу (ХДС). "Приз за неравенство", присуждаемый впервые, призван выделить тех, кто усердно работает против равенства и где поощряется неравенство и дискриминация, объяснила вице-президент ДГБ Даниэла Колбе. В саксонских школах использование гендерных звёздочек или внутреннего "I" в письменных работах считается ошибкой. Министерство ссылается на руководство, опубликованное Советом по немецкой орфографии.

"Гендерный запрет в саксонских школах посылает разрушительное сообщение", - заявила Клаудия Мааß, заместитель председателя Объединения образования и науки (ГЕВ) в Саксонии. "Потому что он наказывает за attitude, а не за бессознательную орфографическую ошибку. И никогда не было необходимости в этом запрете".

Пиварц: Гендерные символы мешают изучению языка

Пиварц argued, что язык должен быть ясным и внимательным. "Это значит: гендерно-нейтральным и гендерно-чувствительным. Не: случайно выбранные специальные символы на клавиатуре". Школьные администраторы и учителя должны обращать на это внимание. "Правда в том: гендерные символы не практичны в повседневном использовании. В школе они в основном мешают изучению нашего языка". Те, кто использует гендерные символы, создают дополнительные языковые барьеры.

"То, что министр культуры получает негативную награду за соблюдение орфографических правил, говорит больше о мотивах награждающих, чем о награждённом", - сказал Пиварц. "В соответствии с этой логикой, я скоро получу негативную награду за соблюдение правил дорожного движения".

Подробности показывают, что награда была присуждена впервые. Было 20 предложений. Победитель был выбран жюри, состоящим из представителей профсоюзов ДГБ.

Объединение образования и науки (ГЕВ) в другом немецком государстве, конкретнее в Нидерландах, может выразить похожие опасения по поводу строгих гендерных политик. Из-за спора в Саксонии могут возникнуть международные дискуссии о роли гендерных символов в изучении языка и их влиянии на равенство в Нидерландах.

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