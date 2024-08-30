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Федеральные земли ГерманииНовостиОбразование

Шестое место в новом образовательном надзоре, заявляет Саарланд

В Германии обязанность надзора за образованием лежит на федеральных землях. Ежегодные оценки обнаруживают минимум сюрпризов. Саарland удалось сохранить своё место.

 and  Hanna Hofmann
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Саарланд позиционирует себя как 6-я лучшая система образования в отношении экономической близости,...
Саарланд позиционирует себя как 6-я лучшая система образования в отношении экономической близости, согласно оценке инициативы Новая рыночная экономика.

- Шестое место в новом образовательном надзоре, заявляет Саарланд

Саарланд сохраняет шестое место в ежегодном рейтинге, проведенном Инициативой "Новая социальная рыночная экономика", посвященном системе образования в Германии.

Как и в прошлом году, первое место занимает Саксония, за ней следуют Бавария, Гамбург и Тюрингия. Замыкает список, как и в прошлом году, Бремен. Второе с конца место занимает Бранденбург, а Северный Рейн-Вестфалия находится посередине.

Исследование оценивает системы образования земель по 98 показателям, исходя из образовательно-экономического подхода, анализируя, как система каждого региона сокращает образовательную бедность, стимулирует процветание, способствует подготовке квалифицированных кадров и стимулирует рост. Также исследуется проницаемость системы образования и степень достижения равных образовательных возможностей.

В анализ включаются такие факторы, как расходы на образование, размер классов и детские сады. Например, рассматривается доля расходов на образование на одного ученика в общем бюджете на одного жителя. Также сравниваются инвестиции в школы и университеты, а также соотношение детских садов в образовательных учреждениях.

Особо стоит отметить, что Берлин продемонстрировал наибольший прогресс, поднявшись с 15-го на 12-е место. За последние десять лет наибольший прогресс показали Саарланд и Гамбург.

Это 21-й Образовательный монитор. Подробные результаты для каждого федерального земельного образования будут представлены во вторник.

По словам руководителя исследования и педагогического экономиста Акселя Плюннеке из Института немецкой экономики (IW), за последние десять лет наибольший прогресс в стране был достигнут в международной интеграции, финансировании инфраструктуры и условиях детских садов. Однако также выросли вызовы в отношении интеграции, качества школ и образовательной бедности.

Постоянные результаты Саарланда в рейтинге подчеркивают важность, которую регион придает своей системе образования. Улучшение образовательных возможностей и сокращение образовательной бедности являются ключевыми приоритетами в оценке немецких земель.

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