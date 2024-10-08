Шестнадцать человек потеряли свои кожаные брюки во время Wiesn

**Октоберфест подходит к концу, и так же подходит к концу оценка Wiesn-Fundbureau. На этот раз никто не терял зубные протезы, но более дюжины посетителей оставили свои Lederhosen. Данные Wiesn-Fundbureau показывают, что было потеряно 3500 вещей, в том числе 16 пар Lederhosen и множество женской обуви. Восстановленная женская обувь указывает на то, что некоторые посетители фестиваля, возможно, переключились на флип-флопы, предлагаемые в качестве сувениров по совету руководства фестиваля. Судьба Lederhosen остается загадкой - их владельцы переключились на удобную одежду, которую они принесли с собой, или планировали оставить их в качестве сувениров? Также пропали легкие наручники и пять обручальных колец, из которых три были найдены снова.

В этом году в Wiesn-Fundbureau не сдавали ложные зубы - обычно хотя бы один гость покидал фестиваль без своих зубных протезов. Вместо этого сдали зубную шину. Как отмечают продавцы сувениров, присутствие традиционных шляп отразилось на необычно большом количестве сданных шляп. Как обычно, были оставлены сотни кошельков, удостоверений личности, телефонов, банковских карт и ключей, а также несколько десятков зонтов, что является обычным явлением из-за дождливой погоды во второй неделе.

Полиция: меньше инцидентов

Октоберфест посетило около 6,7 миллионов человек, как оценивает руководство фестиваля. Несмотря на частично дождливую и прохладную погоду во второй половине фестиваля, настроение оставалось высоким. Люди наслаждались территорией, шатрами, пивными садами и улицами в расслабленном темпе. Несмотря на большую толпу, было зарегистрировано меньше криминальных инцидентов, и медицинская служба Wiesn приняла меньше пациентов.

"Октоберфест был особенно приятным в этом году", - заявил директор фестиваля Клеменс Баумгартнер от ХСС. Меры безопасности, поддерживаемые полицией и пожарной службой, оказались эффективными. Он надеется, что этот тренд продолжится. Многие посетители приехали из-за рубежа, в том числе из США и Италии, а также из Великобритании, Австрии, Польши, Франции, Швейцарии, Испании, Нидерландов и, впервые, из Индии. Большинство этих гостей носили Lederhosen и Дирндли. Более гостей выбрали высококачественные версии этих традиционных нарядов, чтобы полностью погрузиться в "опыт Октоберфеста", как описал руководство фестиваля.

"Это был мирный Октоберфест. И это был безопасный Октоберфест", - подвел итог полиция. Меры безопасности и призывы властей были услышаны, и гости проявили внимательность друг к другу, что было гордо отмечено пресс-секретарем полиции Андреасом Франкеном. Количество криминальных инцидентов сократилось примерно на 25 процентов. Было 219 случаев телесных повреждений (222 в прошлом году), из которых 29 были связаны с пивной кружкой. Было 2 изнасилования (6 в 2023 году) и 158 краж (188).

В отличие от предыдущих лет, в этом году в Wiesn-Fundbureau из Баварии не поступало сообщений о потерянных зубных протезах, что указывает на изменение привычек посетителей фестиваля. Интересно, что была найдена зубная шина, что может указывать на возможное увеличение осведомленности о безопасности среди участников.

Несмотря на снижение числа криминальных инцидентов, полиция в Баварии все еще обработала 158 случаев краж во время фестиваля, подчеркивая важность бдительности даже на таких праздничных мероприятиях.

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