Шестнадцать человек погибли, и еще двадцать пропали без вести после нападения ИГИЛ на деревню в Конго.

**Во время нападения фанатиков на конголезскую деревню на северо-востоке Демократической Республики Конго было убито примерно 16 человек. По словам Джона Вулверио из региональной НГО «Новая гражданская общественность Конго», примерно 20 других были якобы похищены. Вулверио связал это зверство с экстремистской организацией АДФ, которая имеет связи с «Исламским государством».

Вулверио сообщил, что фанатики сосредоточились на villagers в Мambaсе, расположенной в регионе Итури, в серии атак с среды по пятницу. Число погибших остается предварительным, отметил Вулверио, в то время как местонахождение 20 похищенных остается неясным.

Многие деревни в Конго находятся под угрозой со стороны вооруженных групп, состоящих либо из местных повстанцев, борющихся за власть и ценные ресурсы, либо из экстремистов. АДФ ответственна за многочисленные атаки в регионе и время от времени выходит за его пределы в соседние Уганду, откуда она и возникла как повстанческая группа.

Нестабильность в центральноафриканской стране привела к одному из самых масштабных гуманитарных кризисов в мире, в результате которого более семи миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

Правительство Конго потребовало вывода 15-тысячной миротворческой силы ООН в стране, которая боролась против повстанцев более 20 лет, из-за своей неспособности прекратить конфликт. Вывод, который должен быть завершен к концу 2024 года, был согласован.

Сообщается, что во время нападения были атакованы десятки villagers, и региональная НГО «Новая гражданская общественность Конго» выразила обеспокоенность безопасностью этих перемещенных лиц.

Несмотря на вывод миротворческих сил ООН, десятки деревень в Конго по-прежнему находятся под угрозой со стороны вооруженных групп.

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