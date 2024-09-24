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Шестьлетний мальчик, похищенный в Калифорнии в 1951 году, переосмыслил свою жизнь на восточном побережье после семи десятилетий

В 1951 году, в возрасте 6 лет, Луис Армандо Альбино пропал без вести во время игры в парке в Окленде, Калифорния. Почти семь десятилетий спустя затерянного человека удалось найти с помощью генетического наследственного обследования в Интернете, старых фотографий и газетных статей.

 and  James Williams
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Правместные братья Луис Армандо Альбино и Роджера воссоединились после долгой разлуки.

Шестьлетний мальчик, похищенный в Калифорнии в 1951 году, переосмыслил свою жизнь на восточном побережье после семи десятилетий

Окленд, Калифорния (AP) — В 1951 году, в возрасте 6 лет, Жозе Рамирес пропал без вести, играя в местном парке. Недавно, более чем через семь десятилетий, Рамиреса нашли благодаря помощи онлайн-теста генеалогии, старых фотографий и вырезок из газет.

По данным группы новостей залива, племянница Рамиреса в Окленде, при поддержке правоохранительных органов, ФБР и Министерства юстиции, обнаружила своего дядю, живущего на Восточном побережье.

Рамирес, ныне пенсионер и дедушка, был бывшим пожарным и ветераном корпуса морской пехоты, который служил во Вьетнаме, как сообщает его племянница Ализа Дела Крус, 63-летняя жительница Окленда. В июне она смогла воссоединить Рамиреса с его семьей в Калифорнии.

21 февраля 1951 года женщина увела 6-летнего Рамиреса из парка Вест-Окленда, где он играл со своим старшим братом, и на испанском языке пообещала ему конфеты. Вместо того чтобы выполнить обещание, женщина похитила мальчика, перевезла его на Восточное побережье, где он был усыновлен парой, которая воспитывала его как своего собственного ребенка, сообщает группа новостей. Местоположение на Восточном побережье, где он проживает, не было раскрыто ни властями, ни членами семьи.

Более 70 лет Рамирес оставался без вести пропавшим, но его семья не забывала о нем, и его фотография постоянно висела в домах его родственников. Дела Крус раскрыла, что мать Рамиреса умерла в 2005 году, но никогда не теряла надежды, что ее сын все еще жив.

Полиция Окленда признала, что настойчивость Дела Крус сыграла значительную роль в поисках ее дяди и выразила благодарность за результат, которого они всегда стремятся достичь.

В интервью группе новостей она подробно рассказала, как ее дядя обнял ее и поблагодарил, сказав: "Спасибо, что нашли меня", и поцеловал ее в щеку.

Статьи Окленд Трибьюн того времени показывают, что был проведен масштабный поиск местной полицией, солдатами с военной базы, береговой охраной и другими городскими работниками, в том числе поиск в Сан-Франциско и других водоемах. Брата Дела Крус, Роджера Рамиреса, неоднократно допрашивали следователи, но он придерживался своей версии, что женщина с банданой на голове увела его брата.

Первый намек на то, что ее дядя все еще жив, появился в 2020 году, когда Дела Крус "просто так" прошла онлайн-тест ДНК. Результаты показали 22-процентное совпадение с человеком, который был определен как ее дядя после дальнейшего расследования. Однако в то время попытки связаться с ним оказались безуспешными, как она объяснила.

В начале 2024 года Дела Крус и ее дочери возобновили поиски, в ходе которых они посетили публичную библиотеку Окленда, чтобы просмотреть микрофильмы архивов Tribune, в том числе один с фотографией Луиса и Роджера, который в конечном итоге помог им на правильном пути. После сообщения в полицию Окленда следователи согласились, что новый след важен, и было открыто новое дело о пропавшем без вести. Полиция Окленда подтвердила на прошлой неделе, что дело о пропавшем без вести было закрыто, но похищение остается открытым расследованием.

Рамиреса нашли на Восточном побережье, и он предоставил образец ДНК, как и его сестра, мать Дела Крус. 20 июня следователи посетили дом ее матери, чтобы сообщить, что Рамирес был найден.

"Мы не начали плакать, пока следователи не ушли. Я взяла маму за руки и сказала: "Мы нашли его". Я была вне себя от радости", - сказала Дела Крус.

24 июня с помощью ФБР Рамирес приехал в Окленд, чтобы встретиться с Дела Крус, ее матерью и другими родственниками. На следующий день Дела Крус отвезла свою мать и Рамиреса в дом Роджера в округе Стенislaус, Калифорния.

"Они крепко обнялись и держались друг за друга долгое время, прежде чем сесть и поговорить о своих общих воспоминаниях, военной службе и многом другом", - вспоминает Дела Крус.

Рамирес вернулся на Восточное побережье, но приехал снова в июле на трехнедельный визит. К сожалению, это была последняя встреча с Роджером, который умер в августе.

Дела Крус поделилась, что ее дядя не хочет говорить с прессой. "Я всегда была решительно настроена найти его, и кто знает, может быть, с моей историей, она поможет другим семьям в подобных ситуациях", - сказала Дела Крус. "Я бы посоветовала никогда не терять надежды".

Рамирес поблагодарил Дела Крус, сказав: "Спасибо, что нашли меня", во время их эмоциональной встречи в Окленде. Воссоединившаяся семья провела время, вспоминая и делясь воспоминаниями во время недавнего визита Рамиреса в Калифорнию.

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