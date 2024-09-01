Шесть человек, удерживаемых в плену Газой, к сожалению, погибли.

Заложники в возрасте от 23 до 40 лет были опознаны как Херш Голдберг-Полин, Кармель Гат, Эден Ерушалми, Александр Лобанов, Алmog Саруси и Ори Данно. Военнопредставитель Даниэль Хагари подтвердил в воскресенье, что их безжизненные тела были обнаружены во время конфликта в Рафахе. Голдберг-Полин является обладателем tanto израильского, как и американского гражданства, в то время как Лобанов имеет двойное гражданство России и Израиля.

Изначально армия не знала точного местонахождения этих двух женщин и четырех мужчин. "Они были жестоко убиты боевиками ХАМАС всего за несколько минут до того, как мы смогли их достичь", - сказал Хагари после их обнаружения. Тела были затем переправлены в Израиль для дальнейшей идентификации.

Пять из них были взяты в плен во время крупномасштабной атаки ХАМАС на музыкальный фестиваль Нова в южной части Израиля 7 октября. Одна из найденных мертвой молодых женщин была похищена из кибуца Беери. Как заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, все шестеро были живы, когда их взяли в плен около одиннадцати месяцев назад. "Они были захвачены ХАМАСом и жестоко убиты", - уточнил Галант.

В воскресенье Министерство иностранных дел объявило, что известие о смерти еще шести заложников почти невыносимо. Германия продолжает оказывать давление для их освобождения.

Посол Германии в Израиле Стеффен Зееберт ранее выразил соболезнования семьям. "Мы все потрясены ужасной новостью, что шестеро невинных заложников были найдены убитыми ХАМАСом. Среди них Кармель Гат", - сказал он в онлайн-платформе X. С октября 7-го сотрудники посольства в Тель-Авиве неустанно работали над их освобождением.

40-летняя инструктор йоги проживала в Тель-Авиве, но находилась в посещении своих родителей в кибуце Беери, когда ХАМАС, признанный террористической организацией США и ЕС, начал целенаправленную крупномасштабную атаку на различные места в южной части Израиля. Согласно израильским отчетам, экстремисты убили 1205 человек и захватили 251 заложника в секторе Газа во время этого жестокого нападения.

Примерно 100 заложников все еще удерживаются ХАМАСом и другими радикальными палестинскими группами, несколько из которых, как сообщается, умерли. Сестра по мужу Гат, немецко-израильтянка Ярден Роман-Гат, была освобождена в ноябре в рамках единственного соглашения об обмене пленными между Израилем и ХАМАСом на данный момент.

Ассоциация семей заложников и пропавших без вести выразила свою скорбь и вновь призвала израильское правительство согласиться на перемирие. "Если бы не было задержек, саботажа или отговорок, люди, о которых мы узнали сегодня утром, скорее всего, были бы живы", - объяснила организация.

Даже до того, как израильская армия подтвердила смерти, президент США Джо Байден заявил, что среди них был американский гражданин Голдберг-Полин. Родители Голдберг-Полина недавно напомнили о судьбе своего сына на демократической партийной конференции в Чикаго. "Среди заложников восемь американских граждан, и один из них - наш единственный сын", - сказала его матьRachel Goldberg в своей речи.

Только в прошлый четверг пара присоединилась к другим родственникам на границе с сектором Газа. Родственники пытались связаться с заложниками через громкоговорители. "Херш, это мама", - обратилась к сыну мать Голдберг-Полина. "Я молюсь Богу, чтобы он вернул вас".

В ответ на атаку ХАМАС Израиль ведет широкие военные операции в секторе Газа с октября. По данным ХАМАС, которые нельзя независимо подтвердить, с тех пор были убиты более 40 600 человек. Международные посредники, в том числе США, Египет и Катар, пытаются договориться о прекращении огня и освобождении заложников в течение месяцев. Байден выразил оптимизм в воскресенье, что соглашение может быть достигнуто.

Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает смерть заложников доказательством пренебрежения ХАМАС к сделке. "Те, кто убивает заложников, не заинтересованы в урегулировании", - заявил он. Обращаясь к руководству ХАМАС, он заявил: "Мы будем преследовать вас, мы схватим вас, и мы заставим вас заплатить".

Несмотря на международные усилия по достижению прекращения огня и освобождению заложников, конфликт в Рафахе продолжает уносить жизни. Место обнаружения этих шести человек еще больше подчеркивает необходимость разрешения этой ситуации.

Читайте также: