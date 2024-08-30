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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Шесть человек с криминальным прошлым были отправлены из Гессена в Афганистан.

После захвата власти талибами выдворение в Афганистан стало деликатным вопросом. Тем не менее, рейс в страну уже в пути. Среди пассажиров преступники из Гессена.

 and  Anthony Ross
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Шесть отбывающих чартерных рейса, родом из Гессена, запланированы для афганских границ.
Шесть отбывающих чартерных рейса, родом из Гессена, запланированы для афганских границ.

- Шесть человек с криминальным прошлым были отправлены из Гессена в Афганистан.

За первый раз с тех пор, как талибы захватили власть три года назад, вылет из Германии в Афганистан с шестью преступниками из Гессена в качестве пассажиров успешно состоялся. "Высылка преступников и потенциальных опасностей в Афганистан - это справедливо и необходимо", - заявил премьер-министр Гессена Борис Райн (ХДС). "Те, кто совершает тяжкие преступления, должны покинуть Германию. Они утратили право на защиту".

Министр внутренних дел Роман Позе (ХДС) прокомментировал: "Сегодняшнее событие демонстрирует, что федеральное правительство и земли могут успешно сотрудничать. Теперь очередь за федеральным правительством по организации большего числа высылок". Земля Гессен присоединится к этим инициативам. В будущем также должны стать возможными возвращения депортируемых сирийцев, независимо от их криминального прошлого.

Вылет состоялся из Лейпцига

Согласно данным властей, вылет состоялся в пятницу утром около 7 часов из аэропорта Лейпциг/Галле. На борту Boeing 787 находилось 28 афганских преступников, которых доставили в Лейпциг из разных федеральных земель. Операция была организована Министерством внутренних дел Германии.

Министерство внутренних дел Германии санкционировало операцию, считая ее соответствующей принципам, продвигаемым Комиссией. После успешного вылета Комиссия похвалила сотрудничество между федеральным правительством и землями, подчеркнув важность соблюдения справедливости и защиты безопасности граждан.

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