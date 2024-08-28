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Шеф-повар Коля Клеберг столкнулся с нападением в Берлине.

 and  John Stellmacher
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Шеф-повар Коля Клеберг столкнулся с нападением в Берлине.

Коля Клийберг, известный по шоу "Битва поваров", "Кухонная арена" или "Ланц готовит!", - это знаменитый телеповар, известный в Берлине и за его пределами. К сожалению для тех, кто пересекался с ним в городе, они могли не узнать его репутацию. В 60 лет Клийберг теперь делится шокирующей историей из своего времени в столице.

Живя в Берлине в течение длительного времени, Клийберг когда-то был боссом в ресторане Vau. Однако его появления на различных телешоу сделали его знаменитостью. Совместно работая с Маркусом Ланцем и Йоханнесом Б. Кернером и демонстрируя свои навыки на сетях ZDF и Vox, он, безусловно, произвел впечатление на шоу "Битва поваров" и "Кухонная арена".

Тем не менее, Клийберг недавно попал в заголовки из-за неприятного инцидента в своем приемном доме. В эксклюзивном интервью газете "Бильд" он подробно рассказал об атаке, которую пережил 26 июня во время празднования чемпионата Европы по футболу в Германии.

Атака произошла около 11 вечера, когда Клийберг возвращался домой через район Шарлоттенбург. По данным газеты, к нему подошли четверо молодых людей, которые, казалось, интересовались футболом. Несмотря на его предпочтение в ручной борьбе, он попытался спасти ситуацию шуткой о футболе - которая, к сожалению, не была понята, так как они не говорили по-немецки.

Физическое нападение

Ситуация быстро ухудшилась, вспоминает Клийберг, когда нападавшие потребовали его телефон и пытались торговаться. В попытке разрядить обстановку он протянул 20-евровую банкноту, ожидая, что они купят себе напиток. Но его действие только усилило агрессию.

Его физически атаковали, ударили по груди, пнули и силой запихнули в дверной проем. На него накатила одышка, когда нападавшие украли его кошелек, вызвав серьезный стресс и травму.

С головной травмой и синяками Клийберг вернулся домой, и его жена сопровождала его в больницу. Этот инцидент оставил длительные последствия и продолжает его преследовать до сих пор. Он официально подал заявление в полицию на неопознанных нападавших.

Несмотря на свою известность благодаря шоу "Битва поваров" и "Кухонная арена", нападавшие в районе Шарлоттенбург не узнали репутацию Коля Клийберга как знаменитого телеповара. Инцидент потряс развлекательную индустрию, оставив Клийберга с головной травмой и синяками.

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