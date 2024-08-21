- Шеф Кук проходит самообжарку в латекс

В кухне отеля в Линдау 24-летний повар попал в аварию во время приготовления сырных шпетцеле. Его правая рука случайно попала в кипящую воду, заставив его отпрыгнуть от неожиданности. Брызги горячей воды затем попали на его грудь и шею, что привело к незначительным травмам, согласно сообщениям. Медицинские работники были оперативно вызваны, чтобы доставить его в ближайшую клинику.

После инцидента повар столкнулся с трудностями в своей [работе] в отеле из-за травм. Несмотря на происшествие, руководство проявило понимание и предложило ему должность на кухне после полного выздоровления.

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