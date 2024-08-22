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Shepherd's Run меняет свою деятельность в ответ на лихорадку голубого языка.

Популярный 'Исторический бег овец' будет проведен как запланировано, несмотря на тревоги вызванные распространенной болезнью животных среди организаторов главного события гонки овец в Маркрёнингене. Тем не менее, при начале события будет внесено несколько изменений.

 and  James Williams
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Во время традиционного состязания пастухов в Маркгрёнингхере участники обычно направляют своих...
Во время традиционного состязания пастухов в Маркгрёнингхере участники обычно направляют своих собак-овцеводов, чтобы они прошли класс с группой овец. К сожалению, это годовое мероприятие было приостановлено из-за вспышки заболевания животных.

- Shepherd's Run меняет свою деятельность в ответ на лихорадку голубого языка.

Из-за распространения вируса синеголовки организаторы отменили демонстрацию выпаса овец на ежегодном фестивале пастухов в Маркгрёнингене. Это решение было принято в связи с заболеванием городского стада овец, как объявили в городе. Государственная ассоциация разведения овец, как организаторы, приняли это решение в сотрудничестве с службой здравоохранения и операций по оvine Baden-Württemberg. Остальная часть программы фестиваля пастухов в Маркгрёнингене пройдет по плану.

Вирус синеголовки в основном поражает овец и крупный рогатый скот. Распространение происходит через определенных кровососущих насекомых, называемых мошками или гнусами, а не путем прямой передачи от овец к овцам. Передача от человека к животному невозможна. Недавно утверленная вакцина обеспечивает значительную защиту от тяжелых случаев вируса синеголовки.

"Мы наблюдаем экспоненциальный рост числа заболевших животных в Баден-Вюртемберге", - сказала Анетте Вольфарт, генеральный директор государственной ассоциации разведения овец. Промышленность сильно пострадала, многие достигли своих пределов, и для некоторых это вопрос существования.

Фестиваль пастухов - культурное наследие

Типично, что демонстрация выпаса овец в Маркгрёнингене отмечает начало фестивальных дней вокруг традиционного фестиваля пастухов, признанного ЮНЕСКО культурным наследием. Шесть пастухов, вместе со своими пастушьими собаками, ведут чужое стадо через полосу препятствий. Пастух, чьи овцы лучше всего подчиняются и быстрее всего достигают финиша, получает денежный приз.

Многочисленные мероприятия в Маркгрёнингене продолжаются до понедельника, с главным акцентом на фестиваль пастухов в субботу. Участники соревнуются босиком на поле стерни длиной около 300 метров. В этом году на фестиваль пастухов подтвердили свое присутствие в качестве зрителей премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Креtschmann и федеральный министр сельского хозяйства Цем Оzdemir (оба - "Зеленые") (с 13:15).

Первое упоминание о фестивале датируется 1445 годом. В понедельник фестиваль завершается оживленным рынком, праздником пастухов и фейерверками.

Болезнь синеголовка отрицательно сказалась на городском стаде овец, что привело к отмене демонстрации выпаса овец на фестивале пастухов в Маркгрёнингене. Несмотря на отмену, вакцина обеспечивает значительную защиту от тяжелых случаев вируса синеголовки, который в основном поражает овец и крупный рогатый скот.

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