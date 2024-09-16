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Шанхай сталкивается с тем, что Китай называет самым мощным штормом за последние семь десятилетий.

18 сентября Шанхай был парализован Iconsевтическими властями из-за предполагаемого самого мощного тайфуна за последние семьдесят лет, который прямо ударил в эпицентр китайской экономики, из-за чего были приостановлены авиа-, жд- и автоперевозки на стране.

 and  Viktoriya Miller
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Люди боролись с сильным ветром и проливным дождем, вызванным тайфуном Беби Offensive, сражаясь со...
Люди боролись с сильным ветром и проливным дождем, вызванным тайфуном Беби Offensive, сражаясь со своими зонтиками в Шанхае 16 сентября 2024 года.

Шанхай сталкивается с тем, что Китай называет самым мощным штормом за последние семь десятилетий.

Тайфун Бебика обрушился на промышленный район, расположенный к юго-востоку от города с населением 25 миллионов, примерно в 7:30 утра по местному времени. По даннымJoint Typhoon Warning Center (JTWC), шторм имел ветры до 130 километров в час (80 миль в час), что эквивалентно урагану категории 1 в Атлантике.

Китайское метеорологическое управление отметило скорость ветра 151 км/ч (94 мили в час) вблизи глаза тайфуна при его ударе о берег, что делает его самым сильным штормом, поразившим Шанхай со времен 1949 года, как сообщает государственное СМИ.

В понедельник управление объявило красный кодовый сигнал опасности, свой самый высокий уровень тревоги, предупредив жителей о сильных ветрах, обильных осадках и наводнениях в прибрежных районах восточного Китая.

Мощный циклон нарушил планы отдыха многих людей во время трехдневного национального праздника Средней осени, начавшегося в воскресенье. Все рейсы в двух основных аэропортах Шанхая были отменены с 8:00 вечера в воскресенье. Город приостановил работу паромов, закрыл определенные железнодорожные маршруты и мосты, а также порты и автострады в понедельник.

Многие достопримечательности города, такие как Shanghai Disney Resort, также закрылись в понедельник. Видео в Douyin, китайском аналоге TikTok, показывают, как сотрудники используют скотч, чтобы прикрепить мусорные баки к ограждениям в парке.

К полуночи понедельника более 414 000 человек в Шанхае были эвакуированы в более безопасные места, а выставочные залы и школьные спортзалы использовались в качестве временных убежищ, сообщает CCTV. Подобные меры были приняты в соседних провинциях Чжэцзян и Цзянсу. К понедельду дню более 1600 рейсов были отменены по всей стране, сообщает CCTV.

Жители Шанхая сообщают о перебоях в подаче электроэнергии и воды в понедельник утром, что побудило многих запастись продуктами питания и другими товарами в выходные дни.

Ожидается, что Бебика ослабнет до тропического шторма, когда он будет продвигаться на запад, вглубь материка.

Бебика является вторым значительным штормом, поразившим Китай в этом месяце после супертайфуна Яги, который стал вторым по силе тропическим циклоном в мире на данный момент, с ущербом в южной провинции Хайнань, унесшим жизни четырех человек при ударе о берег 6 сентября, с максимальной устойчивой скоростью ветра 230 км/ч (140 миль в час), эквивалентной урагану категории 4 в Атлантике.

Исследователи обнаружили, что интенсификация штормов ускоряется из-за более теплых океанических температур, вызванных антропогенным изменением климата.

Исторически Шанхай редко находился в зоне прямого удара мощных тайфунов, которые обычно обрушиваются дальше на юг в Китае. Помимо Бебики, город испытал прямые удары только двух тайфунов, оба в 1949 и 2022 годах, а также несколько сильных тропических штормов, согласно записям Китайского метеорологического управления.

Эта статья была обновлена ​​доставкой дополнительных фактов.

Сильный дождь и ветер от тайфуна Бебика потребовали от жителей оставаться дома и внимательно следить за погодой. Из-за воздействия шторма многие решили отложить свои празднования Средней осени.

Множество рыболовецких судов стоит на якоре в порту в укрытии от тайфуна Бебина в Чжоушане, Китай, 15 сентября 2024 года.

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