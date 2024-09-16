Шанхай сильно пострадал от тайфуна Бебинка, сильнейшего шторма за последние 70 лет.

Тайфун Бебианга ударил по коммерческому району вблизи города с населением 25 миллионов человек примерно в 7:30 утра по местному времени. Как сообщает Объединенный центр предупреждений о тайфунах (JTWC), он принес максимальные ветровые скорости 130 километров в час (80 миль в час), что соответствует категории 1 тропического циклона в Атлантическом океане.

Этот тайфун стал самым сильным ударом о сушу в Шанхае со времен 1949 года, согласно китайским государственным сообщениям.

Администрация метеорологии Китая объявила красный уровень тревоги из-за тайфуна в понедельник, что является их самым высоким уровнем предупреждения. Они предупредили о сильных ветрах и обильных осадках, которые затронут многие регионы на востоке Китая.

Мощный шторм вызвал нарушения в путешествиях для туристов во время фестиваля середины осени, который является многодневным национальным праздником, начинающимся в воскресенье.

С воскресенья вечером все рейсы в двух международных аэропортах Шанхая были приостановлены. Большинство поездов и паромных служб были приостановлены, в то время как некоторые городские highways и мосты были закрыты.

Несколько туристических достопримечательностей в городе, таких как Shanghai Disney Resort, также закрылись в понедельник.

Поскольку ситуация развивается, будут внесены поправки и изменения.

Удар тайфуна в Шанхае вызвал глобальную озабоченность, так как это первый тропический циклон категории 1, который затронул самый населенный город мира с тех пор, как начались записи. Несмотря на усилия Китая по смягчению последствий, с объявлением красного уровня тревоги для региона, шторм существенно нарушил путешествия внутри Китая, затронув миллионы жителей на востоке Китая.

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