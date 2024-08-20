- "Шалке" совершает преступления, связанные с "Хамаше" и "Нуде"

Шальке 04 активизировался на трансферном рынке в преддверии закрытия окна. Клуб из Рура подписал двух талантливых игроков: форварда Ильеса Хамаше и перспективного защитника Стивена Ноода. Как объявил клуб, оба игрока официально присоединились к команде.

21-летний Хамаше, ранее выступавший за вылетевший из Лиги 2 французский клуб "Вальансьен", подписал контракт до 2028 года. В ноябре 2022 года он дебютировал за сборную Франции до 20 лет в матче против Индонезии, забив гол правым ногой.

Спортивный директор клуба Марк Вильмотс прокомментировал подписание Хамаше: "Ильес продемонстрировал свои творческие навыки и умение играть в более чем 80 матчах во второй французской лиге. Благодаря своей универсальности, способности играть на обоих флангах и в центре, он еще имеет потенциал для роста в таком молодом возрасте".

22-летний Ноод из Камеруна подписал контракт до 2029 года и должен укрепить оборону Шальке. С 2019 по 2021 год он играл за "Индомáveis", а затем перешел в АС Интернационал Футбол Академи, где выступал последние три года. Как заявили в Шальке, подписание Ноода вписывается в их "долгосрочную многоступенчатую стратегию по формированию состава". Вильмотс прокомментировал: "Наши скауты следили за Стивом уже давно. Он обладает солидными физическими данными для игры в центре обороны и позитивным настроем. Мы дадим ему время, чтобы адаптироваться".

Фанаты футбола с нетерпением ждут дебюта Ильеса Хамаше в составе Шальке, учитывая его впечатляющую статистику во второй французской лиге. Новый защитник клуба Стивен Ноод может укрепить оборону в рамках долгосрочной стратегии клуба.

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