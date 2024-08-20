Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиФутбольная лига

"Шалке" совершает преступления, связанные с "Хамаше" и "Нуде"

В настоящий момент список игроков для предстоящего сезона клуба 'Шальке 04' ещё не określony полностью. Осталось всего десять дней до окончания периодаLiteral translations: 팬 앤uirf Арседшен дориские железнодорожные работники уже успечили получить услуги кабины защитника и высокоэффективного...

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Ийес Хамаче и Стив Нуд выражают энтузиазм в отношении своих предстоящих выступлений на стадионе...
Ийес Хамаче и Стив Нуд выражают энтузиазм в отношении своих предстоящих выступлений на стадионе Шальке.

- "Шалке" совершает преступления, связанные с "Хамаше" и "Нуде"

Шальке 04 активизировался на трансферном рынке в преддверии закрытия окна. Клуб из Рура подписал двух талантливых игроков: форварда Ильеса Хамаше и перспективного защитника Стивена Ноода. Как объявил клуб, оба игрока официально присоединились к команде.

21-летний Хамаше, ранее выступавший за вылетевший из Лиги 2 французский клуб "Вальансьен", подписал контракт до 2028 года. В ноябре 2022 года он дебютировал за сборную Франции до 20 лет в матче против Индонезии, забив гол правым ногой.

Спортивный директор клуба Марк Вильмотс прокомментировал подписание Хамаше: "Ильес продемонстрировал свои творческие навыки и умение играть в более чем 80 матчах во второй французской лиге. Благодаря своей универсальности, способности играть на обоих флангах и в центре, он еще имеет потенциал для роста в таком молодом возрасте".

22-летний Ноод из Камеруна подписал контракт до 2029 года и должен укрепить оборону Шальке. С 2019 по 2021 год он играл за "Индомáveis", а затем перешел в АС Интернационал Футбол Академи, где выступал последние три года. Как заявили в Шальке, подписание Ноода вписывается в их "долгосрочную многоступенчатую стратегию по формированию состава". Вильмотс прокомментировал: "Наши скауты следили за Стивом уже давно. Он обладает солидными физическими данными для игры в центре обороны и позитивным настроем. Мы дадим ему время, чтобы адаптироваться".

Фанаты футбола с нетерпением ждут дебюта Ильеса Хамаше в составе Шальке, учитывая его впечатляющую статистику во второй французской лиге. Новый защитник клуба Стивен Ноод может укрепить оборону в рамках долгосрочной стратегии клуба.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Различные предприятия интенсивно ищут квалифицированных сотрудников. Саüks [регион] обнаруживает...
Федеральные земли Германии

Расширение ресурсов для специалистов: введение специализированного центра

Во многих отраслях квалифицированные рабочие на вес золота. Это касается как медицины, так и кулинарии или ремесел: предприятия упорно ищут сотрудников. Чтобы привлечь новых жителей, в Саксонии создали центры обслуживания.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Рабочие в Фрайбурге обнаружили реликвию весом 227 кг времен Второй мировой войны, которая оказалась...
Федеральные земли Германии

В Фрайбурге обнаружен взрывчатый предмет Первой мировой войны - выпущена тревога

При разработке сайта в Фрайбурге был найден неразорвавшийся 500-фунтовый бомбы времен Второй мировой войны. Соответствующие власти своевременно объявили зону безопасной

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В разгар европейской избирательной кампании политик от СДПГ Матиас Экке подвергся жестокому...
Федеральные земли Германии

Около 900 нарушений избирательного законодательства в Саксонии

Выборы в Саксонии этого года запятнаны различными незаконными действиями, такими как загрязненные избирательные плакаты, офисы партий, используемые как объекты для нападений, и физическое насилие. Теперь проходят ускоренные судебные процессы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
В земельном государстве Саксония назначены новые выборы в ландтаг на 1 сентября. Кандидат от СДПГ,...
Федеральные земли Германии

Критикует избирательную кампанию популизма в Саксонии

Выборы в Саксонии интенсивны. Лидер candidates от SPD выражает тревогу по поводу популизма в четырех партиях и считает 'Выбор за Германию' партией загадкой.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Цены на золото поднимаются до беспрецедентных высот.
Экономика

Цены на золото поднимаются до беспрецедентных высот.

Цены на золото поднимаются до беспрецедентных высот. Цена золота продолжает расти. Сегодня она достигла рекордного уровня в $2523.80 за унцию. Фактически, за этот год она выросла более чем на 20%. Существует несколько причин этого всплеска: ожидаемое снижение процентных ставок, высокий спрос из Китая и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Церемониальное мероприятие по открытию будущего завода по производству микрочипов состоялось к...
Главные темы

Строительство фабрики чипов в Дрездене идет - "Мы чрезвычайно взволнованы"

В прошлом году компания TSMCavis, известный производитель чипов из Тайваня, объявила о своих планах построить завод в Дрездене. Недавно состоялось мероприятие по закладке первого камня этого проекта в северной части города, где также расположены factories крупных промышленных гигантов.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Различные предприятия интенсивно ищут квалифицированных сотрудников. Саüks [регион] обнаруживает...
Федеральные земли Германии

Расширение ресурсов для специалистов: введение специализированного центра

Во многих отраслях квалифицированные рабочие на вес золота. Это касается как медицины, так и кулинарии или ремесел: предприятия упорно ищут сотрудников. Чтобы привлечь новых жителей, в Саксонии создали центры обслуживания.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Рабочие в Фрайбурге обнаружили реликвию весом 227 кг времен Второй мировой войны, которая оказалась...
Федеральные земли Германии

В Фрайбурге обнаружен взрывчатый предмет Первой мировой войны - выпущена тревога

При разработке сайта в Фрайбурге был найден неразорвавшийся 500-фунтовый бомбы времен Второй мировой войны. Соответствующие власти своевременно объявили зону безопасной

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно