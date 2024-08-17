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Федеральные земли ГерманииНовостиОн очень хороший человек.

"Шальке" любит участвовать в своей любимой роли в "Ален".

Начальные цели для Шальке в Кубке ДФБ возникли со штрафного удара и ошибки их соперника. Работа бригады судей, возглавляемая главным арбитром, также находится под проверкой.

 and  Elizabeth Wells
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- "Шальке" любит участвовать в своей любимой роли в "Ален".

Шальке 04 пробивается в следующий раунд DFB-Pokal с скучной победой

Шальке 04 обеспечил себе место в следующем раунде DFB-Pokal, обыграв со счётом 2:0 команду второй лиги VfR Аalen. Вторая лига забила благодаря помощи Тобиаса Мёра Кенану Караману (31') и голу Мёра (68').

Под руководством тренера Карела Герарта Шальке испытывал трудности в пробивании обороны команды Oberliga, не хватало изобретательности и скорости. Им приходилось полагаться на стандарты, а свободный удар Мёра стал спасением, чтобы выйти вперёд. Гол Карамана мог быть отменён из-за офсайда, если бы VAR был введён, но его не используют на ранних стадиях.

Брых проходит испытание по возвращении

Аalen ушёл на перерыв, разочарованный тем, что уступает только из-за невезения. Они требовали пенальти трижды в первом тайме, но судья Феликс Брых, вернувшийся после травмы колена в ноябре, отказал им каждый раз.

Ошибка обороны Аalen позволила Мёру закрепить победу. Шальке имел возможности увеличить счёт, но гол Яника Бахманна был отменён из-за фола. Резервный вратарь Шальке Рон-Торбен Хоффманн, заменивший Юстина Эйлера, имел минимум работы против пассивной атаки Аalen.

Он похвалил стойкость VfR Аalen, признав, что они были неудачливы, не забив больше против Шальке 04. Несмотря на то, что Феликс Брых был хорошим судьёй, ему было трудно назначать пенальти в пользу Аalen, даже когда были явные шансы.

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