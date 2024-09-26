"Шальке 04" планирует участвовать в чемпионате мира и стремится избежать выхода вниз

В центре Гelsenkirchen витает затяжное ожидание. Когда же появится спаситель, чтобы вновь привести Шальке 04 к победам? Карлу Герарту, который поднял надежды высоко, пришлось уступить вызову, и начался новый поиск подходящей замены. Шепотки о Рауле, легенде прошлого Шальке, снова звучат в коридорах бизнес-офиса.

Тем не менее, славные дни Рауля в Лиге чемпионов еще не настали. Вместо этого появилась только 2-я Бундеслига и Якоб Фимпель. С временным тренером, который потерпел пять подряд поражений, Шальке ведет изнурительную борьбу против вылета, готовясь к предстоящей игре против Преussen Munster в субботу вечером, а также к ожидаемой встрече с Hertha BSC.

Пока продолжается тренерский кризис, Шальке приоритетнее всего набрать очки. Королевские синие могли бы извлечь большую пользу из трех очков против победившего Преussen, который сейчас твердо занимает первое место в 2-й Бундеслиге. Но после поражения 3:5 от Darmstadt, несмотря на начальное преимущество 3:0, Шальке снова потерпело неудачу и опустилось на 16-е место.

В Мадриде поиски Шальке продолжаются

В Шальке, в том числе директор профессионального футбола Бен Манга, терпеливо ждут международного перерыва в середине октября, чтобы решить судьбу Герарта. Sources сообщают, что их внимание снова обращено на иностранных талантов, как это было во время найма Рауля год назад.

Предположения продолжают бушевать, в том числе и о Рауле. Испанский форвард, который очаровал болельщиков Шальке своими голами и аурой в 2010-2012 годах, сейчас тренирует резервную команду Реала, RM Castilla. Несмотря на недавнюю поездку Бена Манги и CEO Маттиаса Тилльмана в Мадрид, нет никаких признаков того, что они искали Рауля.

Манга, несмотря на относительно короткое пребывание с мая 2024 года, теперь является единственной фигурой с решающей властью после увольнения Герарта и ухода Марка Вильмотса. В ближайшую неделю пристальное внимание к его действиям возрастет, учитывая его недавние коммуникационные промахи на пресс-конференции, посвященной ситуации с тренером, и последующее отозвание своих заявлений из-за неопределенных обстоятельств в фоновом режиме.

Фимпель охраняет крепость

Пока не найдено постоянное решение, будь то Рауль или кто-то другой, временное правление Якоба Фимпеля продолжается. После пятиматчевой серии поражений в Regionalliga West Фимпель привел U23 к семи очкам в первых трех матчах. Тем не менее, действующий тренер U-23, не имеющий необходимой тренерской лицензии, вернется на свою должность, когда закончится его временное правление.

Несмотря на серию, Фимпель начал свой временный срок, взяв капитана U-23 Тима Альбатата в первую команду, а также повысив Стива Ноода, Мауро Залазара, Петра Реммера и Ариса Байиндира в юношескую команду. Ротации Фимпеля могут также исключать Доминика Дрекслера, чья вражда с Герартом так и не разрешилась, и которого с тех пор не допускали к тренировкам команды.

В погоне за укреплением позиции Шальке 04 в 2-й Бундеслиге клуб пристально следит за таблицей второй футбольной лиги. С Преussen Munster, возглавляющим лигу, победа над ними существенно бы повысила рейтинг Шальке.

Между тем, легендарная фигура Рауль продолжает свою тренерскую работу в резервной команде Реала, RM Castilla, вызывая среди фанатов и официальных лиц клуба оживленные дискуссии о его потенциальном возвращении к Королевским синим.

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