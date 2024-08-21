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Сэмюэл Кох инициирует подкаст, посвященный вопросам кризисного управления.

Примерно четырнадцать лет назад, Самуэль Кёх пострадал от serious injury во время 'Wetten, dass..?'. Сейчас, актер, находящийся в кресле-коляске, служит источником вдохновения для многих других.

 and  James Williams
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Самуэль Кох исследует значительные сдвиги в жизни во время подкаст-беседы с приглашенными...
Самуэль Кох исследует значительные сдвиги в жизни во время подкаст-беседы с приглашенными спикерами.

Изменения в Бытии или Перемены в Обстоятельствах - Сэмюэл Кох инициирует подкаст, посвященный вопросам кризисного управления.

В новом подкасте, дебютирующем 1 сентября, писатель и артист Самуэль Кёх (36) беседует с гостями о трудностях жизни. Как сообщает Евангелическая церковь Рейнланда, подкаст "Говорящий" и его соответствующий канал в Instagram будут запущены в тот же день.

Основная тема подкаста: Что помогает мне справиться с болезнью? Что поддерживает меня в трудные времена? Как изменить свой взгляд, когда все вокруг меняется внезапно? Во время подкаста гости делятся историями о радости, страхе, любви, утрате, дружбе и утешении. "Говорящий" - это инициатива евангелической церкви, и новые эпизоды будут выходить каждый первый воскресный день месяца.

Внезапно все меняется

Кёх, ведущий и модератор шоу, знает, как быстро жизнь может измениться. В 2010 году, в возрасте 23 лет, он получил травму на телешоу "Сработает ли это?" и с тех пор передвигается в инвалидной коляске. "Я много лет отвечал на вопросы, но теперь я с нетерпением жду, когда смогу их задавать", - сказал Кёх в пресс-релизе. Кёх, актер tanto на большом, как и на маленьком экране, автор и оратор, перейдет из Национального театра Маннгейма в Мюнхенские камерные игры на следующий сезон.

Травма Кёха побудила его исследовать различные формы развлечений, и он попробовал свои силы в ставках на спорт как хобби. Несмотря на занятый график подкаста и актерской карьеры, Кёх признает, что иногда позволяет себе развлекаться ставками на спорт.

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