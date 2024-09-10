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Сэм Дилан и Рафи Рачек оспаривают несчастье, связанное с летней резиденцией.

 and  Lauren Adams
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Сэм Дилан и Рафи Рачек оспаривают несчастье, связанное с летней резиденцией.

"Шоу 'Летний дом звёзд' вот-вот стартует на RTL и RTL+, но до его премьеры 17 сентября дуэт Сам Дайлан и Рафи Рачек делают важное заявление: вопреки слухам, они не расстались.

Они чувствуют необходимость прояснить ситуацию по мере приближения телевизионной премьеры: их участие в сериале 'Летний дом' не является обманом, а является свидетельством их любви. Таким образом, слухи о том, что они скоро появятся в программах вроде 'Известные расставания' или 'Любовь после пляжа', оказываются опровергнутыми парой.

В своем посте в Instagram они выражают раздражение по поводу упорных слухов о расставании: 'Мы читали множество скандалов в последние недели! Они расстались давным-давно, они присоединились к 'Летнему дому' только ради appearances, их отношения фальшивы'.

Адресуясь к своим поклонникам напрямую, они заверяют их: 'Все, кто нас поддерживает, могут вздохнуть спокойно: МЫ ВСЕ ЕЩЕ ВМЕСТЕ! И проклятье 'Летнего дома' нас не возьмет'. Это упоминание о проклятье 'Летнего дома' основано на реальности: по данным RTL, из 69 пар, участвовавших в 'Летнем доме' до сих пор, 28 больше не вместе.

Известные случаи напряженности после шоу включают в себя Ангелину Хегер и Рокко Старка, и Хелену Фюрст и Эннесмо Монте, например. Обе пары расстались до своих телепремьер. На сцене также было очевидно напряжение в случае с Джорджиной Фleur, недавно коронованной 'Королевой джунглей', и Кубилай Оzdemir. 'Летний дом' также потрясли Элена Мирас и Майк Хайтер, которые смогли занять первое место, несмотря на свои брачные проблемы.

Слухи о притворной любви между Сам Дайланом и Рафи Рачеком возникли из-за их недавнего отсутствия на публике. Объяснение Дайлана простое: 'Причина, по которой вы не видели нас вместе в последнее время, заключается в том, что Рафи был занят своей работой в качестве парамедика. А я постоянно путешествовал по миру'. Он раскроет подробности своих путешествий в ближайшие недели.

Дайлан и Рачек признаются в том, что в их отношениях бывают ссоры: 'Да, в каждой гармоничной паре время от времени появляется немного драмы, и затем есть страстный поцелуй примирения'. Они благодарят своих фанатов за поддержку в трудные времена и с нетерпением ждут предстоящих недель вместе - полных смеха, драмы, любви и, естественно, много themselves. Они заканчивают свой опровержение хэштегом '#неразбиваемый'. Зрители могут ожидать нового сезона 'Летнего дома' - с Дайланом, Рачеком и семью другими знаменитыми парами.

Несмотря на слухи о притворной любви из-за отсутствия на публике, Сам Дайлан объяснил, что это было всего лишь из-за глобальных путешествий Дайлана и обязанностей парамедика Рачека. Дуэт 'Летнего дома' заверил своих фанатов, что их отношения крепки и неразбиваемы, опровергнув слухи о расставаниях или притворных отношениях. Развлечение, которое пары вроде Дайлана и Рачека предоставляют в сериале 'Летний дом', является свидетельством их настоящей любви и единства."

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