- СДПП призывает к созданию платформ для конвертаторов

Шеффенская группа в ландтаге боится, что Шлезвиг-Гольштейн может отстать в строительстве платформ-преобразователей для оффшорных ветряных ферм. Причиной этому являются переговоры о специальной программе гарантий, которые ведутся между федеральным правительством и некоторыми землями, чтобы обеспечить судостроительные верфи участием в строительстве преобразователей и платформ-преобразователей, как объявил ответственный за морские дела член парламента от ШДП Томас Хёк. В отличие от Мекленбурга-Передней Померании, Гамбурга, Бремена, Баварии, Берлина и Северного Рейна-Вестфалии, Шлезвиг-Гольштейн не участвовал в переговорах.

"В то время как другие правительства земель сидят за столом, чтобы отстаивать свои интересы, судостроительные верфи и компании Шлезвиг-Гольштейна рискуют остаться ни с чем", - сказал Хёк. "И речь не идет о нескольких евро - строительство одной платформы-преобразователя оценивается примерно в 2,5 миллиарда евро". Платформы необходимы для преобразования переменного тока, вырабатываемого ветряными турбинами, в постоянный. Постоянный ток можно транспортировать на большие расстояния без значительных потерь. На суше электричество затем снова преобразуется в переменный ток.

Министр энергетики Шлезвиг-Гольштейна Тобиас Голдшмидт (Зеленые) недавно посетил Норвегию, чтобы, среди прочего, узнать о строительстве платформ-преобразователей. Он сказал, что видит хорошие перспективы для судостроительных верфей в Шлезвиг-Гольштейне стать активными в этой области. В ответ на запрос от фракции ШДП о специальной программе гарантий земельное правительство ответило в июле, что компании из всех земель могут участвовать.

"Несмотря на опасения члена ШДП Томаса Хёка, что Шлезвиг-Гольштейн может быть исключен из переговоров о специальной программе гарантий, земельное правительство упомянуло в июле, что компании из всех земель могут участвовать".

"Фракция ШДП в ландтаге, возглавляемая Томасом Хёком, продолжает беспокоиться о том, что Шлезвиг-Гольштейн может упустить возможности, в то время как другие земли, такие как Гамбург и Бавария, активно участвуют в переговорах о строительстве платформ-преобразователей".

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