Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

СДПП представляет доклад о северовольт

Западная побережная политика ожидает подъем из-за строительства завода по производству аккумуляторов в Хайде, что побуждает СДПГ принять необходимые меры после заявлений компании Northvolt.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута

- СДПП представляет доклад о северовольт

После заявлений шведской корпорации Northvolt, СДП планирует поднять вопрос о начале строительства своего завода по производству батарей в Хайде на заседании комитета по экономическим делам ландтага. Экономист Кьянуш Штендер выразил обеспокоенность сокращением рабочих мест в Northvolt и неопределенностью в сроках запуска производства в Хайде. Он подчеркнул необходимость бдительности политиков из-за сложного состояния экономики автомобильной промышленности.

По словам Штендера, политики должны внимательно следить за ситуацией. Он заявил, что важно гарантировать, что Northvolt будет соблюдать контракт по реализации проекта. Не только корпорациям нужна определенность в планировании.

Изменения к осени

Northvolt рассматривает возможность изменения графика строительства своего завода в Шлезвиг-Гольштейне к осени. В понедельник представитель компании подтвердил приверженность этому месту. В то же время, в Швеции Northvolt объявил, что его первоочередная задача - массовое производство батарей, а также сокращение расходов и поиск стратегических партнеров. В результате численность персонала будет сокращена.

Субсидии

Цель состоит в том, чтобы производить батареи для до одного миллиона электромобилей в год в Хайде. Строительство проекта стоимостью 4,5 миллиарда евро было объявлено в конце марта канцлером Олафом Шольцем (СДП) и федеральным министром экономики Робертом Хабеком (Зеленые).

Завод должен создать 3000 рабочих мест. Федеральное и земельное правительства инвестируют около 700 миллионов евро в батарейный завод. Кроме того, есть возможность получить еще 202 миллиона евро в виде гарантий, при условии их утверждения.

В свете предложенных Northvolt изменений графика строительства и сокращения рабочих мест в повестку дня комитета по экономическим делам будет добавлено тщательное изучение соблюдения Northvolt своих контрактных обязательств, а также мер по защите потенциала создания рабочих мест в проекте.

Учитывая неопределенность проекта Northvolt и критическую роль экономики автомобильной промышленности, было бы целесообразно также рассмотреть условия субсидий и их влияние на стабильность проекта и планируемое создание рабочих мест.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мирослав Ягатич сделал существенное замечание после матча в Хемницах.
Федеральные земли Германии

"Футбол отходит на второй план": тренер Джагатик выступил с резкой декларацией

После победы на международном турнире в Кемнице, главный тренер «Химик» Ягатич высказал свою благодарность в послематчевой пресс-конференции. К тому же, он раскритиковал традиционные клубы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Пожарные работники смогли обуздать огонь, угрожавший Рулсдорфу.
Федеральные земли Германии

Огненный лес в районе Рюльсдорфа в значительной степени сдерживает <unk> значительные выбросы дыма

Леса потеряли свою влагу. Италианская жара в сочетании с сильными порывами ветра способствует быстрому распространению пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Находится под сомнением у Начальника Конференции внутренних министров и Министра внутренних дел...
Федеральные земли Германии

Министр внутренних дел не заметил никаких изменений в запланированных обсуждениях по вопросам мигрантов.

Сборище коалиции «Светофор» и Союза по вопросам миграции окончилось безколлективного решения. Министерство внутренних дел Бранденбурга Штюбген, которое в настоящее время руководит конференцией министров внутренних дел, критически относится к планам коалиции «Светофор» по миграции.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В этом году урожай яблок ожидается на уровне около 360 000 метрических тонн, в то время как фермеры...
Федеральные земли Германии

Ожидается улучшение: Юго-Запад может дать более вкусные яблоки

По всей Германии, многие производители яблок испытывают трудности. Мороз и град существенно сказались на урожае. В то же время Баден-Вюртемберг прогнозирует более высокий сбор яблок по сравнению с предыдущим годом.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Руперт Мёрдок вместе со своим сыном Лакланом Мёрдоком присутствовал на церемонии в церкви Святого...
Экономика

Клан Мердок участвует в тайном споре о наследстве в уединенном судебном окружении Невады.

В зале суда Рено, Невада, разыгрывается приватная семейная драма, похожая на взрывные сценарии, показанные в HBO-сериале "Наследие", но без телевизионных трансляций и газетных репортажей.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно