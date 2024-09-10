- СДПП представляет доклад о северовольт

После заявлений шведской корпорации Northvolt, СДП планирует поднять вопрос о начале строительства своего завода по производству батарей в Хайде на заседании комитета по экономическим делам ландтага. Экономист Кьянуш Штендер выразил обеспокоенность сокращением рабочих мест в Northvolt и неопределенностью в сроках запуска производства в Хайде. Он подчеркнул необходимость бдительности политиков из-за сложного состояния экономики автомобильной промышленности.

По словам Штендера, политики должны внимательно следить за ситуацией. Он заявил, что важно гарантировать, что Northvolt будет соблюдать контракт по реализации проекта. Не только корпорациям нужна определенность в планировании.

Изменения к осени

Northvolt рассматривает возможность изменения графика строительства своего завода в Шлезвиг-Гольштейне к осени. В понедельник представитель компании подтвердил приверженность этому месту. В то же время, в Швеции Northvolt объявил, что его первоочередная задача - массовое производство батарей, а также сокращение расходов и поиск стратегических партнеров. В результате численность персонала будет сокращена.

Субсидии

Цель состоит в том, чтобы производить батареи для до одного миллиона электромобилей в год в Хайде. Строительство проекта стоимостью 4,5 миллиарда евро было объявлено в конце марта канцлером Олафом Шольцем (СДП) и федеральным министром экономики Робертом Хабеком (Зеленые).

Завод должен создать 3000 рабочих мест. Федеральное и земельное правительства инвестируют около 700 миллионов евро в батарейный завод. Кроме того, есть возможность получить еще 202 миллиона евро в виде гарантий, при условии их утверждения.

В свете предложенных Northvolt изменений графика строительства и сокращения рабочих мест в повестку дня комитета по экономическим делам будет добавлено тщательное изучение соблюдения Northvolt своих контрактных обязательств, а также мер по защите потенциала создания рабочих мест в проекте.

Учитывая неопределенность проекта Northvolt и критическую роль экономики автомобильной промышленности, было бы целесообразно также рассмотреть условия субсидий и их влияние на стабильность проекта и планируемое создание рабочих мест.

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