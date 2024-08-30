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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

СДПГ выступает за назначение специализированных следователей в Соллинген.

После трагического инцидента в Солингене ландтаг Северного Рейна-Вестфалии собирается на внеочередное заседание. Руководитель оппозиции от SPD выступает с требованием решительных мер в этом вопросе.

 and  Hanna Hofmann
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- СДПГ выступает за назначение специализированных следователей в Соллинген.

Глава фракции СПД в ландтаге Йохен Офт настоятельно требует скорейшего расследования инцидента в Солlingen, чтобы повысить эффективность и скорость работы парламентской комиссии. Он выразил это во время чрезвычайного заседания в ландтаге Северный Рейн-Вестфалия в Дюссельдорфе. "Люди хотят быстрых ответов", - сказал он. Весь штат заслуживает ясности.

Помимо требования ясности, Офт критиковал черно-зеленую администрацию штата. "Неэффективная политика депортации этого правительства провалилась. Это было проблемой", - сказал лидер оппозиции от СПД. Теперь он ждет "больше самоанализа и меньше оправданий". Он резко критиковал министра по делам беженцев Йозефине Паул (Зеленые), которая вышла на публику только через несколько дней после инцидента.

Реорганизация министерств

Против фона многочисленных безответных вопросов Офт предложил перераспределить ответственность министерств. С резолюцией СПД призывает вернуть отдел "Миграция" в Министерство внутренних дел под руководством министра Паул. "Хотя бы интеграция должна быть отделена от репатриации", - сказал Офт. Ответственность за миграцию и интеграцию была переведена из Министерства внутренних дел при черно-желтом правительстве.

В ответ на фракции оппозиции СПД и FDP комитет ландтага по внутренним и интеграционным делам провел вчера чрезвычайное заседание для рассмотрения последствий нападения. Во время пятничного фестиваля в Солlingen мужчина убил трех человек ножом и ранил восемь других.

Подозреваемый - 26-летний сириец Исса аль-Х., который в настоящее время содержится под стражей. Федеральная прокуратура расследует его, в том числе, по обвинению в убийстве и предполагаемом членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Подозреваемый въехал в Германию через Болгарию в конце 2022 года. В соответствии с регламентом ЕС по убежищу его должны были отправить обратно в Болгарию. Тем не менее, это не произошло, так как человека не удалось найти в назначенную дату в июне 2023 года.

Офт подчеркнул, что неэффективная политика депортации могла способствовать преступлению, подразумевая провал в системе. Он также предложил реорганизацию министерств, предложив вернуть отдел "Миграция" в Министерство внутренних дел и отделить его от процессов репатриации.

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